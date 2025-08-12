Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025 Ειρήνη Μουρτζούκου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Στις φλόγες και το Πλατάνι - Διακοπές ρεύματος - Ήχησε το 112- ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Πάτρα: Στις φλόγες και το Πλατάνι - Διακ...

Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι ανάμεσα στον Άγιο Βασίλειο και το Πλατάνι Πατρών, στο ύψος του Αρσακείου, σε έκταση με χαμηλή βλάστηση.

Οι φλόγες έχουν πλησιάσει επικίνδυνα θερμοκήπια, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και τους παραγωγούς της περιοχής.

Πυκνός καπνός έχει καλύψει τον ουρανό, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προσπαθώντας να περιορίσουν το μέτωπο πριν επεκταθεί.

Στον Ψαθόπυργο και στα Άνω Συχαινά διακόπηκε η ηλεκτροδότηση εξαιτίας της φωτιάς στο Πλατάνι, ενώ έχουν ξεκινήσει πτήσεις και εναέρια μέσα

Ήχησε το 112

Η αστυνομία προχώρησε σε κυκλοφοριακά μέτρα για να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης

Ειδήσεις Τώρα

«Hot Dry Windy»: Τι είναι το φαινόμενο που αυξάνει τον κίνδυνο φωτιάς

Τι επιδιώκει ο Τραμπ με την ανάπτυξη εθνοφρουράς στην Ουάσινγκτον

Κυνηγετική περίοδος: Ξεκινά στις 20 Αυγούστου - Απεριόριστο το κυνήγι για 10 είδη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Φωτιά Πλατάνι Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

Ειδήσεις