Πάτρα: Στις φλόγες και το Πλατάνι - Διακοπές ρεύματος - Ήχησε το 112- ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι ανάμεσα στον Άγιο Βασίλειο και το Πλατάνι Πατρών, στο ύψος του Αρσακείου, σε έκταση με χαμηλή βλάστηση.

Οι φλόγες έχουν πλησιάσει επικίνδυνα θερμοκήπια, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και τους παραγωγούς της περιοχής.

Πυκνός καπνός έχει καλύψει τον ουρανό, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προσπαθώντας να περιορίσουν το μέτωπο πριν επεκταθεί.