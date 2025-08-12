Πάτρα: Στις φλόγες και το Πλατάνι - Διακοπές ρεύματος - Ήχησε το 112- ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

Στο σημείο επιχειρούν πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα
Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι ανάμεσα στον Άγιο Βασίλειο και το Πλατάνι Πατρών, στο ύψος του Αρσακείου, σε έκταση με χαμηλή βλάστηση.
Οι φλόγες έχουν πλησιάσει επικίνδυνα θερμοκήπια, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους και τους παραγωγούς της περιοχής.
Πυκνός καπνός έχει καλύψει τον ουρανό, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προσπαθώντας να περιορίσουν το μέτωπο πριν επεκταθεί.
Στον Ψαθόπυργο και στα Άνω Συχαινά διακόπηκε η ηλεκτροδότηση εξαιτίας της φωτιάς στο Πλατάνι, ενώ έχουν ξεκινήσει πτήσεις και εναέρια μέσα
Ήχησε το 112
Η αστυνομία προχώρησε σε κυκλοφοριακά μέτρα για να διευκολυνθεί το έργο της κατάσβεσης
