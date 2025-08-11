Ξανά στις Ελληνικές αίθουσες το φιλμ "Τζειμς Μποντ: Πράκτωρ 007 Εναντίον Δρ. No"

Θα επαναπροβληθεί από την Πέμπτη 14-8 στη χώρα μας η ταινία "Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007, εναντίον Δόκτορος Νο-Dr. No" σε σκηνοθεσία Τέρενς Γιανγκ, η οποία κατέχει τη θέση της 1ης χρονικά ταινίας της σειράς φιλμ «Τζέιμς Μποντ». Βασίζεται στο μυθιστόρημα του Ίαν Φλέμινγκ με τίτλο Δόκτωρ Νο (1958).

Ένας Βρετανός μυστικός πράκτορας, με αποστολή να εντοπίσει την πηγή συχνοτήτων που παρεμποδίζουν τις εκτοξεύσεις πυραύλων από το ακρωτήριο Κανάβεραλ, δολοφονείται. Ο Τζέιμς Μποντ αναλαμβάνει να διαλευκάνει την υπόθεση και ταξιδεύει στην Τζαμάικα.

Μετά από πολλές περιπέτειες και αφού η ζωή του θα κινδυνέψει πολλές φορές, ο μυστικός πράκτορας 007 μαθαίνει ότι ο Δρ Νο, ένας ιδιοφυής και μυστηριώδης επιστήμονας, έχει κατασκευάσει ένα εργαστήριο, στο έρημο νησί που ζει, τελώντας περίεργα πειράματα.

Στην πραγματικότητα ο Δρ. Νο είναι ένας εγκληματίας, μέλος μια διεθνούς τρομοκρατικής οργάνωσης, με στόχο την καταστροφή του διαστημικού προγράμματος των ΗΠΑ.

Πρώτος Τζέιμς Μποντ και πραγματικά άκρως γοητευτικός ήταν ο Σκωτσέζος Σον Κόνερι (1930-2020) ενώ η εντυπωσιακή Ελβετή στην καταγωγή ηθοποιός Ούρσουλα Άντρες - Ursula Andress (στα 89 της χρόνια σήμερα) θα κλέβαμε πως σχεδόν κλέβει την παράσταση με το σώμα και το λευκό μπικίνι της στη σκηνή που μοιάζει με αναδυομένη Αφροδίτη, στην παραλία της Τζαμάικα!

Η ταινία είχε σχετικώς μικρό προϋπολογισμό και γνώρισε μεγάλη εμπορική επιτυχία, αφού απέφερε έσοδα σχεδόν 60 φορές μεγαλύτερα από τα έξοδα της παραγωγής της!