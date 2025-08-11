Συλλυπητήρια από το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας για την απώλεια της Σοφίας Σεϊρλή-Τί είχε πει η ηθοποιός στο thebest.gr το 2014

Στο ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας όπως θυμίζει η συλλυπητήρια ανακοίνωση του θεάτρου, πρωταγωνίστησε στις παραστάσεις: "Αν μια Νύχτα του Χειμώνα" του Ντε Φιλίππο το 2005 και "Τέλος Καρναβαλιού" του Γκολντόνι το 2006 σε σκηνοθεσία του αείμνηστου Βασίλη Παπαβασιλείου και "Ζωρζ Νταντέν" του Μολιέρου σε σκηνοθεσία του Θοδωρή Αμπαζή.

Στη μακρά της πορεία η Σοφία Σεϊρλή συνεργάστηκε με σημαντικά θέατρα στην Ελλάδα και την Κύπρο, όπως το Εθνικό Θέατρο, το Ελεύθερο Θέατρο, η Ελεύθερη Σκηνή, ο Θ.Ο.Κ, το Κ.Θ.Β.Ε, το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας, το Θέατρο Τέχνης και το Θέατρο Αμόρε.

Το ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας με ανακοίνωση του, αποχαιρετά την αγαπημένη ηθοποιό Σοφία Σεϊρλή, που έφυγε ξαφνικά από κοντά μας και εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους της.

Η σπουδαία Σοφία Σεϊρλή, γεννημένη το 1947, είχε παίξει στην Πάτρα και άλλες φορές. Στο πλαίσιο των θεατρικών μετακλήσεων του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, είχε φιλοξενηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, η αξιόλογη παράσταση «Το Χελιδόνι», του Γκιλιέμ Κλούα, σε σκηνοθεσία της Ελένης Γκασούκα, με πρωταγωνιστές την Σοφία Σεϊρλή καιτον ταλαντούχο Βασίλη Μαυρογεωργίου την Πέμπτη 16 και την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019 στις 21:30 το βράδυ.

Ανατρέχοντας στο αρχείο μας βρήκαμε πως επίσης πριν από 11 χρόνια η εκλεκτή ηθοποιός Σοφία Σειρλή είχε παρουσιάσει την Τρίτη 18/2/2014 στο φουαγιέ του Εκπαιδευτικού Χώρου Μπάρι του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, στην Όθωνος Αμαλίας, την παράσταση - μονόλογο, «Μέλπω Αξιώτη – Διαδρομές» και το κοινό την είχε χειροκροτήσει θερμά μιας & ήταν μία ιδιαίτερα απαιτητική θεατρική δουλειά. Η Σοφία Σειρλή είχε ασχοληθεί με το πρόσωπο και το έργο της Μυκονιάτισσας συγγραφέως Μέλπως Αξιώτη για τουλάχιστον είκοσι χρόνια. Βασικός κορμός εκείνης της παράστασης όπου την σύνθεση των κειμένων και σκηνοθεσία είχε επιμεληθεί η ίδια η Σοφία Σειρλή, ήταν μία σειρά από επιστολές της Μέλπως Αξιώτη με παραλήπτες είτε προσφιλή φιλικά, οικογενειακά της πρόσωπα είτε φίλους της λογοτέχνες, ανάμεσα τους και ο σπουδαίος ποιητής μας Γιάννης Ρίτσος.

Η ευγενέστατη ηθοποιός με σπουδές στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, Σοφία Σεϊρλή με αφορμή την θεατρική παραγωγή του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, «Ζωρζ Νταντέν» του Μολιέρου, το 2014, όπου είχε ενσαρκώσει με επιτυχία την πεθερά του Ζωρζ Νταντέν (Διονύσης Βούλτσος), μία αριστοκράτισσα και φιλόδοξη, υποκρίτρια γυναίκα, είχε μιλήσει στο thebest.gr.

Μεταξύ άλλων τότε μας είχε πει:

"Αγαπώ όλους τους ρόλους μου από το 1975 που δουλεύω ανελλιπώς. Είναι σαν τα παιδιά σου που δεν μπορείς να ξεχωρίσεις. Θεωρώ κάθε θεατρική στιγμή ως σημαντική εκτός από καν δυό δουλειές που δεν με γέμισαν. Θα ξεχωρίσω όμως έναν μονόλογο που είχα κάνει το 1992 και ήταν τότε η 1η φορά που είχε γίνει μονόλογος πάνω στην Ελληνική λογοτεχνία. Ήταν ένας μονόλογος για την συγγραφέα Μέλπω Αξιώτη, οι “Δύσκολες Νύχτες” πάνω στο 1ο βιβλίο της που “έγραψε” πολύ μέσα μου και με οδήγησε σε μία άλλη σχέση με το θέατρο. Την παράσταση εκείνη είχε σκηνοθετήσει ο Γιάννης Ρήγας.

Έχω κάνει τουλάχιστον 5 θεατρικούς μονολόγους και οι περισσότεροι είχαν σχέση με την Ελληνική λογοτεχνία. Ένας ήταν και της Αυστριακής Ελφρίντε Γέλινεκ που έχει κερδίσει Νόμπελ λογοτεχνίας. Με την Μέλπω Αξιώτη ασχολήθηκα και πάλι το 2011 όταν και έκανα μία καινούρια θεατρική σύνθεση πάνω στο 1ο και το τελευταίο της βιβλίο, την Κάδμω, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών ενώ πέρυσι δούλεψα πάνω στις διαδρομές της ζωής της μέσα από κείμενα, γράμματα και ποιήματα της Μέλπως Αξιώτη".

Για την Πάτρα η εκλιπούσα ηθοποιός είχε επίσης πει τα καλύτερα. «Διαθέτει πράγματι ένα εκπαιδευμένο ως προς τα πολιτιστικά πράγματα, κοινό, το βλέπω και στην Κινηματογραφική Λέσχη που φέρνει πολύ ωραίες ταινίες. Η Πάτρα είναι μία ωραία πόλη και μου αρέσει να την περπατάω. Ήρθα με χαρά να περάσω αυτό το διάστημα εδώ στην πόλη σας».

*Τέλος να αναφέρουμε την "τραγική" σύμπτωση ότι την Κυριακή 10 Αυγούστου 2025 το βράδυ στο Γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι TV5, που αναμεταδίδεται και στη χώρα μας, προβλήθηκε μία όμορφη Γαλλοελληνικής συμπαραγωγής ταινία του 2022, «I love Greece» γυρισμένη στην Αθήνα και στη Σέριφο, σε σκηνοθεσία της Ναυσικάς Γκερί Καραμαούνα με ένα διεθνές καστ (Stacy Martin, Vincent Dedienne, Στέλιο Μάινα, Μαρία Αποστολακέα, Πανάγο Ιωακείμ, Άλκη Παναγιωτίδη, Αλέξανδρο Σπανό) που περιελάμβανε & την Σοφία Σεϊρλή στο ρόλο της γιαγιάς Ειρήνης ενώ στο φιλμ εμφανιζόταν για λίγο & η Νανά Μούσχουρη, τραγούδια με τη φωνή της οποίας πλαισίωναν όμορφα την καλοκαιρινή αυτή ταινία.

Επιμέλεια ανάρτησης: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ