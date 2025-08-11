Τιμητική διάκριση για τον Κόλιν Φάρελ στο 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης

Η νέα ταινία όπου παίζει, "Ballad of a Small Player" θα βγει τον ερχόμενο Οκτώβριο στις αίθουσες και κατόπιν στο Netflix στις 29-10-2025
Ο υποψήφιος για Όσκαρ, Ιρλανδός ηθοποιός Κόλιν Φάρελ (Colin Farrell) θα τιμηθεί με το βραβείο Golden Icon, στο 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου 2025.
Η απονομή του βραβείου έρχεται ως αναγνώριση όχι μόνο της εξαιρετικής του πορείας στον χώρο του κινηματογράφου, αλλά και της ερμηνείας του στο επερχόμενο ψυχολογικό θρίλερ του 55χρονου Ελνετοαυστριακού σκηνοθέτη Έντουαρντ Μπέργκερ (Edward Berger), «Ballad Of A Small Player».
Ο Κόλιν Φάρελ θα παραλάβει το βραβείο στις 27 Σεπτεμβρίου, σε μια ειδική εκδήλωση που θα δώσει το «παρών» και ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης της ταινίας Edward Berger, του οποίου η ταινία "All Quiet on the Western Front" κέρδισε το βραβείο Όσκαρ καλύτερους διεθνούς ταινίας (2022) ενώ το περσινό "Κονκλάβιο" πήρε το Όσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου.
Η ταινία "Ballad of a Small Player" είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ σε σενάριο Rowan Joffé, βασισμένο στο μυθιστόρημα του 2014 "The Ballad of a Small Player" του Lawrence Osborne. Πρωταγωνιστούν πλάι στον Colin Farrell, οι Fala Chen, Deannie Yip, Alex Jennings και η βραβευμένη με Όσκαρ, Tilda Swinton ('Michael Clayton").
Ο Φάρελ, από τους πλέον ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του, διεκδίκησε το βραβείο Όσκαρ καλύτερου α' ανδρικού ρόλου για την εξαιρετική ταινία "Τα πνεύματα του Ινισέριν" σε σκηνοθεσία Μάρτιν ΜακΝτόνα στην απονομή του 2023, ταινία που προβλήθηκε με επιτυχία και στην Πάτρα.
Η ταινία "Ballad of a Small Player" θα παιχθεί σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες και κατόπιν θα βγει στην πλατφόρμα του Netflix διεθνώς, στις 29 Οκτωβρίου 2025.
