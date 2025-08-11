Τιμητική διάκριση για τον Κόλιν Φάρελ στο 21ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης

Ο υποψήφιος για Όσκαρ, Ιρλανδός ηθοποιός Κόλιν Φάρελ (Colin Farrell) θα τιμηθεί με το βραβείο Golden Icon, στο 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 25 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου 2025.

Η απονομή του βραβείου έρχεται ως αναγνώριση όχι μόνο της εξαιρετικής του πορείας στον χώρο του κινηματογράφου, αλλά και της ερμηνείας του στο επερχόμενο ψυχολογικό θρίλερ του 55χρονου Ελνετοαυστριακού σκηνοθέτη Έντουαρντ Μπέργκερ (Edward Berger), «Ballad Of A Small Player».

Ο Κόλιν Φάρελ θα παραλάβει το βραβείο στις 27 Σεπτεμβρίου, σε μια ειδική εκδήλωση που θα δώσει το «παρών» και ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης της ταινίας Edward Berger, του οποίου η ταινία "All Quiet on the Western Front" κέρδισε το βραβείο Όσκαρ καλύτερους διεθνούς ταινίας (2022) ενώ το περσινό "Κονκλάβιο" πήρε το Όσκαρ καλύτερου διασκευασμένου σεναρίου.