Το φιλμ "The Toxic Avenger" στις 28-8 στις Ελληνικές αίθουσες

“Αυτός ο Toxie σε κερδίζει ακόμα πιο εύκολα - πιο γοητευτικός και με μια μελαγχολία μέσα σε όλη την ανοησία.”

Η ταινία είχε το ντεμπούτο της στο φετινό San Diego Comic-Con (24-27 Ιουλίου 2025), με ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα που ενθουσίασε τους φανς και τα media στο Σαν Ντιέγκο.

H ταινία θα κυκλοφορήσει στην Αμερική στις 29 Αυγούστου 2025 από τη Cineverse, η οποία είχε διανέμει τις ταινίες Terrifier, και η κυκλοφορία της συζητείται ιδιαίτερα στα ελληνικά media, από κινηματογραφικά site (flix.gr, athinorama.gr) μέχρι και τα κορυφαία pop culture sites (unboxholics.gr, luben.tv).

Το «The Toxic Avenger», μία παραγωγή της Troma Entertainment, είναι το πολυαναμενόμενο remake της ταινίας του 1984 των Μάικλ Χερτζ και Λόιντ Κάουφμαν. Ο Πίτερ Ντίνκλατζ, ο Τίριον του Game of Thrones, πρωταγωνιστεί στον ρόλο του Μέλβιν (Toxic Avenger) με την σκηνοθεσία και το σενάριο να αναλαμβάνει ο Μέικον Μπλερ, το σκηνοθετικό ντεμπούτο του οποίου (I Don't Feel at Home in This World Anymore) κέρδισε το 2017 το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου του Σάντανς.

Όταν ένας καταπιεσμένος επιστάτης, ο Γουίνστον Γκουζ, εκτίθεται σε ένα καταστροφικό τοξικό ατύχημα, μεταμορφώνεται σε μια νέα εξέλιξη ήρωα: στον The Toxic Avenger. Τώρα, ο Toxie πρέπει να αφήσει πίσω του το περιθώριο και να γίνει σωτήρας, αντιμετωπίζοντας αδίστακτους εταιρικούς ηγέτες και διεφθαρμένες δυνάμεις που απειλούν τον γιο του, τους φίλους του και την κοινότητά του. Σε έναν κόσμο όπου η απληστία κυριαρχεί... η δικαιοσύνη σερβίρεται καλύτερα ραδιενεργή.

Στις 28 Αυγούστου 2025 θα βγει στις Ελληνικές αίθουσες η ταινία «The Toxic Avenger» σε διανομή από την εταιρεία The Film Group.

Σημείωμα του σκηνοθέτη Μέικον Μπλερ

Το 1986 ανακάλυπτες ωραίες ταινίες ή καλή μουσική συνήθως μέσω του μεγαλύτερου αδερφού κάποιου φίλου. Έτσι, μια μέρα έρχεται ο Μάικ, ο μεγάλος αδερφός του φίλου μου του Άντι, και μας λέει: “Αυτή πρέπει να τη δείτε”, και μας δείχνει ένα κουτί VHS με έναν περίεργο μεταλλαγμένο τύπο σε τουτού, να κουνάει μια σφουγγαρίστρα μπροστά από την αμερικανική σημαία. Τι στην ευχή είναι αυτό;

Το βάλαμε αμέσως να παίξει, και αυτό που ακολούθησε χαράχτηκε πολύ βαθιά στο μυαλό μου, μέχρι ακόμα και σήμερα. Δεν ήταν μόνο το καρτουνίστικο χιούμορ ή τα χοντροκομμένα αηδιαστικά κόλπα ή ακόμα και η απροσδόκητη γλυκύτητα που έκαναν το The Toxic Avenger τόσο ελκυστικό για τον δωδεκάχρονο εαυτό μου (αν και ήταν όλα αυτά), αλλά και το γεγονός ότι αυτή η ταινία έμοιαζε κυριολεκτικά ‘σπιτική’ – κάτι που μια παρέα φίλων μπορούσε να γυρίσει στην αυλή τους με μια βιντεοκάμερα και λίγο ψεύτικο αίμα από σιρόπι καλαμποκιού.

Δεν είχαμε ξαναδεί κάτι τέτοιο, και πάνω κάτω, αυτό πήγαμε και κάναμε κι εμείς. Το να μου δίνεται τώρα η ευκαιρία να ξαναδημιουργήσω αυτή την ταινία τόσα εκατομμύρια χρόνια μετά, μαζί με μια τόσο απίθανη ομάδα συνεργατών, είναι εντελώς σουρεαλιστικό και ταυτόχρονα απίστευτα διασκεδαστικό.

Προσπαθήσαμε να αφήσουμε το δικό μας αποτύπωμα στον Toxie, παραμένοντας ωστόσο πιστοί στο πνεύμα αυτού του χαρακτήρα που έχει σημαδέψει τόσους φανς της Troma εδώ και χρόνια. Ο στόχος μας ήταν μια χαζοχαρούμενη, μπερδεμένη, αιματοβαμμένη, αλλά και συγκινητική φαρσοκωμωδία για όλη την οικογένεια – και ειλικρινά ελπίζουμε να σας αρέσει. (Στοιχηματίζω ότι θα αρέσει σίγουρα στον Μάικ!).

O 56χρονος Πίτερ Ντίνκλατζ (Γουίνστον / Toxie) είναι ένας πολυβραβευμένος ηθοποιός του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και του θεάτρου. Για την εμβληματική του ερμηνεία ως “Τίριον Λάνιστερ” στη δημοφιλή σειρά "Game of Thrones", τιμήθηκε με τέσσερα βραβεία Emmy® και μια Χρυσή Σφαίρα.

Η πορεία του απογειώθηκε το 2003 με την ανεξάρτητη ταινία Ο Σταθμός (The Station Agent), η οποία απέσπασε το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ του Σάντανς στη Γιούτα. Έκτοτε, έχει πρωταγωνιστήσει σε πολλές επιτυχημένες ταινίες, όπως X-Men: Ημέρες Ενός Ξεχασμένου Μέλλοντος, Ένας Θάνατος σε μια Κηδεία, Living in Oblivion, I Think We’re Alone Now, Οι Τρεις Πινακίδες Έξω από το Έμπινγκ, στο Μιζούρι, Εκδικητές: Ο Πόλεμος της Αιωνιότητας και The Hunger Games: Η Μπαλάντα των Αηδονιών & των Φιδιών.

Πρόσφατα πρωταγωνίστησε και ήταν παραγωγός στις ταινίες American Dreamer, The Thicket και Brothers μέσα από την εταιρεία παραγωγής του, Estuary Films.

Κέβιν Μπέικον (Μπομ Γκάρμπινγκερ)

Ο 67χρονος Κέβιν Μπέικον ξεχωρίζει ως ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς της γενιάς του. Με την ικανότητά του να αναλαμβάνει ιδιαίτερους πρωταγωνιστικούς ρόλους αλλά και να δίνει έντονες, αξέχαστες ερμηνείες σε δεύτερους ρόλους, στον κινηματογράφο, την τηλεόραση και το θέατρο, έχει καταφέρει να χτίσει μια εντυπωσιακή και πολυδιάστατη καριέρα.

Ο Μπέικον έχει πρωταγωνιστήσει σε μια ευρεία γκάμα κινηματογραφικών ειδών – από θρίλερ δράσης και ρομαντικές κομεντί, μέχρι δραματικές ταινίες και ακόμα και περιστασιακά μιούζικαλ. Από τις πιο γνωστές ταινίες στις οποίες έχει συμμετάσχει είναι οι: She’s Having a Baby του Τζον Χιουζ, The Big Picture, Tremors, Flatliners (Ταξιδιώτες στην Άλλη Ζωή), JFK του Όλιβερ Στόουν, Ζήτημα Τιμής του Ρομπ Ράινερ, και The River Wild (Άγριος ποταμός) για την οποία προτάθηκε για Χρυσή Σφαίρα.

Για την καταπληκτική του ερμηνεία στην ταινία Φόνος σε Πρώτο Βαθμό κέρδισε τον τίτλο Καλύτερου Ηθοποιού από το Broadcast Film Critics Association, ενώ προτάθηκε και για Καλύτερο Β’ Ανδρικό Ρόλο από το The Screen Actors Guild και το London Film Critics Circle. Επιπλέον, έχει συμμετάσχει σε πολυβραβευμένες παραγωγές, όπως στην ταινία Apollo 13 του Ρον Χάουαρντ, την υποψήφια για Όσκαρ Σκοτεινό Ποτάμι του Κλιντ Ίστγουντ, και την ταινία The Woodsman, που του χάρισε υποψηφιότητα για το βραβείο IFP Spirit.

Άλλες κινηματογραφικές του συμμετοχές περιλαμβάνουν τις ταινίες: Sleepers του Μπάρι Λέβινσον, με τους Μπραντ Πιτ και Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Εραστής σε τιμή ευκαιρίας με την Τζένιφερ Άνιστον, Telling Lies in America, Wild Things, Οι ψίθυροι των πνευμάτων του Ντέιβιντ Κεπ, Παγιδευμένη με την Σαρλίζ Θερόν, Εκεί που Βρίσκεται η Αλήθεια του Ατόμ Εγκογιάν, Ο ένας και μοναδικός με την Ρενέ Ζελβέγκερ και X-Men: Η Πρώτη Γενιά του Μάθιου Βον.

Eλάιτζα Γουντ (Φριτζ Γκάρμπινγκερ)

Ευρέως αναγνωρισμένος ως ένας από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς σήμερα, ο 44χρονος Eλάιτζα Γουντ (αγνώριστος εδώ) συνεχίζει να εκπλήσσει το κοινό μέσα από ρόλους που ξεπερνούν τα καθιερωμένα, καλύπτοντας ένα εντυπωσιακά ευρύ φάσμα ειδών και στυλ σε κινηματογράφο, τηλεόραση, video games και animation.

Ο Γουντ ξεχώρισε ιδιαίτερα για τον πρωταγωνιστικό του ρόλο ως ο αγαπημένος χόμπιτ Φρόντο Μπάγκινς στην εμβληματική τριλογία ταινιών Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών.

Με μια καριέρα που ξεπερνά τα 30 χρόνια, ο Γουντ έχει συμμετάσχει σε αξιοσημείωτες ταινίες όπως το βραβευμένο με Όσκαρ έργο του Τσάρλι Κάουφμαν Η Αιώνια Λιακάδα ενός Καθαρού Μυαλού, Sin City (Αμαρτωλή πόλη), The Faculty, Grand Piano, την ταινία Celeste and Jesse Forever δίπλα στη Ρασίντα Τζόουνς και τον Άντι Σάμπεργκ, την Green Street Hooligans, καθώς και την παραγωγή του Netflix I Don’t Feel at Home in This World Anymore, η οποία απέσπασε το περίφημο Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής στο Φεστιβάλ του Σάντανς το 2017.

Ο Γουντ πρωταγωνιστεί επίσης στην ταινία The Monkey του Όσγκουντ Πέρκινς, η οποία έκανε πρεμιέρα τον Φεβρουάριο του 2025 και κατέκτησε τον τίτλο του δεύτερου καλύτερου ανοίγματος στην ιστορία της εταιρείας Neon.

Παραγωγή: Legendary Pictures

Διάρκεια: 102 λεπτά.

Παίζουν οι ηθοποιοί Πίτερ Ντίνκλατζ, Τζέικομπ Τρέμπλεϊ, Τέιλουρ Πέιτζ, Κέβιν Μπέικον, Eλάιτζα Γουντ.

Η ταινία όταν βγει, αναμένεται να έρθει για προβολή και στην Πάτρα.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ