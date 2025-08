Στις 18 Σεπτεμβρίου στις Ελληνικές αίθουσες "Ο Μεσολαβητής"

Στις 18 Σεπτεμβρίου 2025 θα βγει στους Ελληνικούς κινηματογράφους σε διανομή από την εταιρεία The Film Group, το περιπετειώδες θρίλερ με τίτλο "Relay-Ο Μεσολαβητής" σε σκηνοθεσία του Σκωτσέζου δημιουργού David Mackenzie.

Λίγα λόγια για την ταινία

Ο 42χρονος ηθοποιός Ριζ Αχμέντ (υποψήφιος για το βραβείο Όσκαρ α' ανδρικού ρόλου για το δραματικό φιλμ "Sound of Metal" του Darius Marder το 2020), υποδύεται έναν κορυφαίο “διορθωτή” - έναν μεσολαβητή που ειδικεύεται στη διαπραγμάτευση επικερδών συμφωνιών μεταξύ διεφθαρμένων εταιρειών και ατόμων που απειλούν να τις καταστρέψουν.

Ο Ριζ Αχμέντ (Το Φοινικικό Σχέδιο, Sound of Metal) πρωταγωνιστεί δίπλα στη Λίλι Τζέιμς (Pam & Tommy, Darkest Hour) και στον Σαμ Γουόρθινγκτον (Avatar, The Killer) σε αυτό το συναρπαστικό θρίλερ για τη διαφθορά, την εξαπάτηση και τον επικίνδυνο υπόκοσμο της εξουσίας και του χρήματος στη Νέα Υόρκη, σε σκηνοθεσία του καταξιωμένου Ντέιβιντ Μακένζι του Οσκαρικού φιλμ "Hell or High Water-Πάση Θυσία" (2016).

Η ταινία "Ο Μεσολαβητής" όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, είναι επηρεασμένη από εμβληματικά θρίλερ της δεκαετίας του 1970, όπως "Η Συνομιλία" του Φράνσις Φορντ Κόπολα, "Ανθρωποκυνηγητό-Marathon Man" του Τζον Σλέσιντζερ με τον Ντάστιν Χόφμαν και "Οι τρεις μέρες του Κόνδορα" του Σίντνει Πόλακ με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ.