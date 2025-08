Πρόγραμμα Options Cinemas: Από 7 έως και 13-8-2025

Τρεις οι νέες ταινίες της εβδομάδας, το "Ταιριάζουμε;" της Σελίν Σονγκ, το "Ακόμα πιο Απίστευτη Παρασκευή" και το παιδικό φιλμ "Ο Δελφινομικρούλης 2"

Το πρόγραμμα προβολών στις κλιματιζόμενες αίθουσες των Options Cinemas στη Βέσο Μάρε στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα από την Πέμπτη 7 έως και την Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025 έχει ως εξής: Αίθουσα 1 στις 21.10 καθημερινά "Ταιριάζουμε; - Materialists" Πρόκειται για τη νέα ταινία της 36χρονης Νοτιοκορεάτισσας δημιουργού Σελίν Σονγκ του σπαρακτικού και υποψήφιου για 2 Όσκαρ φιλμ «Περασμένες Ζωές- Past Lives» (2023). Στο "Ταιριάζουμε;" πρωταγωνιστούν η Ντακότα Τζόνσον στο ρόλο μίας σύγχρονης προξενήτρας, και οι Κρις Έβανς και Πέδρο Πασκάλ. Με φόντο την πολύβουη και εκρηκτικά ζωντανή Νέα Υόρκη, μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ και είναι γνωστή για τις ποικίλες και δυναμικές σχέσεις της, η ταινία μας προσφέρει μια μοναδική ματιά στη ζωή της ελίτ της πόλης. Μια νεαρή, φιλόδοξη προξενήτρα της Νέας Υόρκης, που ο κόσμος χρυσοπληρώνει για τις υπηρεσίες της, βρίσκεται ξαφνικά η ίδια σε δίλημμα ανάμεσα στον «τέλειο» σύντροφο και στον όχι και τόσο ιδανικό πρώην της. Σενάριο & σκηνοθεσία: Celine Song, η οποία είναι και εκ των παραγωγών. Πρωταγωνιστούν οι: Dakota Johnson, Chris Evans, Pedro Pascal Διάρκεια: 109 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Πριν από μια δεκαετία, όταν η Celine Song πάσχιζε να καθιερωθεί ως θεατρική συγγραφέας, απέκτησε την καθοριστική εμπειρία κάθε καλλιτέχνη στη Νέα Υόρκη: την αναζήτηση μιας δουλειάς για τα προς το ζην. Ήταν πιο δύσκολο απ’ ό,τι θα περίμενε κανείς, και σύντομα βρέθηκε σε έναν εντελώς απρόσμενο ρόλο. Η Song δεν κατάφερε να προσληφθεί ούτε ως barista, ούτε ως ταμίας, αλλά, χάρη σε μια πληροφορία που έφτασε στα αυτιά της σε ένα πάρτι, κατέληξε να ασχολείται με τις πιο προσωπικές επιθυμίες των ανθρώπων. Ξεκίνησε να δουλεύει ως προξενήτρα. Η 2η ταινία της ταλαντούχας Celine Song, μια διορατική και ευαίσθητη, διαπεραστική και ειλικρινής μελέτη των αντιφάσεων του σύγχρονου έρωτα και της κουλτούρας των ραντεβού, είναι εμπνευσμένη από αυτήν την αποκαλυπτική εμπειρία της όταν βοηθούσε τους άλλους να βρουν τον ιδανικό σύντροφο. Η ταινία έχει γνωρίσει επιτυχία με τις έως τώρα εισπράξεις να φτάνουν τα 63 εκατ. δολάρια παγκοσμίως. Η Lucy (την ενσαρκώνει η 35χρονη ηθοποιός Dakota Johnson) -όπως κάποτε η ίδια η Song- είναι μία προξενήτρα με ευκατάστατη πελατεία, από διαχειριστές επενδυτικών κεφαλαίων μέχρι εύπορους επαγγελματίες. Σκοπός της είναι να τους ζευγαρώσει με άλλους ελίτ εργένηδες της πόλης. Αυτά που αναζητούν οι πελάτες της αποκαλύπτουν ορισμένες ενοχλητικές αλήθειες για το πώς φανταζόμαστε τις ερωτικές μας ζωές. «Νιώθω ότι έμαθα περισσότερα μέσα σε εκείνους τους έξι μήνες για τους ανθρώπους απ’ ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη φάση της ζωής μου», ανέφερε η σκηνοθέτιδα Celine Song. Διάρκεια: 116 λεπτά.

Αίθουσα 8 στις 20.15 καθημερινά "Ακόμα πιο Απίστευτη Παρασκευή -Freakier Friday" Πρόκειται για σίκουελ της επιτυχημένης ταινίας του 2003 με τις Τζέιμι Λι Κέρτις και Λίντσεϊ Λόχαν και τον Μαρκ Χάρμον σε σκηνοθεσία της Νίσα Γκανάτρα. Χρόνια μετά την «κρίση ταυτότητας» που πέρασαν οι Τες και η Άννα, η δεύτερη έχει πλέον αποκτήσει μια κόρη και σύντομα θα αποκτήσει και μία θετή. Καθώς παλεύουν με τις μυριάδες προκλήσεις που προκύπτουν από την ένωση δύο οικογενειών, η Τες και η Άννα ανακαλύπτουν ότι ο κεραυνός μπορεί να χτυπήσει δυο φορές, κι αυτή τη φορά έχει τέσσερα σώματα να ανακατέψει… Σενάριο Jordan Weiss. Μία παραγωγή της Walt Disney Pictures. Διάρκεια: 111 λεπτά. Η 39χρονη ηθοποιός Λίντσεϊ Λόχαν κάνει γενικό come back τόσο επαγγελματικά όσο και στην προσωπική της ζωή ενώ πλάι της στην ταινία "Freakier Friday" είναι & πάλι η 66χρονη σταρ Τζέιμι Λι Κέρτις, Όσκαρ β' γυναικείου ρόλου για το φιλμ "Τα Πάντα Όλα" (2022). Η κωμωδία φαντασίας "Freakier Friday" βγαίνει στη χώρα μας μαζί με την έξοδο της στις Αμερικάνικες αίθουσες. H ταινία συγκεντρώνει στο Rotten tomatoes ποσοστό 77%. Διανομή από Feelgood. Παραγωγή: Κρίστιν Μπερ, Τζέιμι Λι Κέρτις, Άντριου Γκαν.

Αίθουσα 8 στις 22.30 καθημερινά "Μαζί-Together" H Άλισον Μπρι και o Ντέιβ Φράνκο (H Συμμορία των Μάγων) που είναι & ζευγάρι στη ζωή, πρωταγωνιστούν σε αυτό το body horror φιλμ που έχει αποσπάσει σειρά βραβείων και διθυράμβων. Η υπόθεση αφορά ένα ζευγάρι που αντιμετωπίζει πολλαπλά προβλήματα, κανένα όμως δε ξεπερνά το νέο τρομακτικό εμπόδιο που τους βρίσκει, όταν εντελώς ανεξήγητα τα σώματά τους ενώνονται. Το "Μαζί" θεωρείται ως η ταινία τρόμου της χρονιάς. Διάρκεια: 102 λεπτά. Διανομή από την The Film Group. Η ταινία είναι ακατάλληλη για κάτω των 18 ετών. Το σενάριο και η σκηνοθεσία είναι του Michael Shanks, στο σκηνοθετικό του ντεμπούτο. To "Mαζί" είχε πρωτοπροβληθεί στο μεταμεσονύκτιο τμήμα του περασμένου Φεστιβάλ Ανεξάρτητου κινηματογράφου Σάντανς στη Γιούτα και είχε εντυπωσιάσει. Στην πρεμιέρα του στη χώρα μας το "Μαζί" έκοψε 6.100 εισιτήρια. Οι έως τώρα παγκόσμιες εισπράξεις είναι στα 12 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 8 στις 18.10 καθημερινά (μεταγλωττισμένο) "Ο Δελφινομικρούλης 2 - Dolphin Boy 2" Tαινία κινουμένων σχεδίων από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Διανομή από την Rosebud.21. Ένα αγόρι που μεγάλωσε ανάμεσα στα δελφίνια, ζει τώρα στο νησί με τους ανθρώπους, όμως δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις προσδοκίες τους. Μία νέα απειλή, θα τον φέρει αντιμέτωπο με τους πιο μεγάλους φόβους του, αλλά ποτέ δεν διστάζει να αναλάβει ακόμα και την πιο δύσκολη αποστολή. Σκηνοθεσία: Μοχάμαντ Κεϊράντις Σενάριο: Μοχάμαντ Κεϊράντις, Μοχάμαντ Σοκούχι Διάρκεια: 96 λεπτά. Η ταινία θα προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά. Η μεταγλώττιση έγινε από την POWER MEDIA PRODUCTIONS. Μετάφραση: Πάνυ Ναούμ Σκηνοθεσία: Κώστας Αποστολίδης. Τη φωνή του στον Δελφινομικρούλη δανείζει ο Κωνσταντίνος Λιάσκας. Ακόμη ακούγονται οι Μυρτώ Ναούμ, Κώστας Αποστολίδης, Κώστας Τερζάκης, Τάσος Νταπαντάς, Μαριλένα Λιακοπούλου, κ.α. Διάρκεια: 96 λεπτά. Η νέα ταινία είναι συνέχεια της ομώνυμης ταινίας κινουμένων σχεδίων του 2022.

Αίθουσα 1 στις 19.15 καθημερινά "Τρελές Σφαίρες - The Naked Gun" Η σπαρταριστή κωμωδία της δεκαετίας του ‘80 που είχε και δύο συνέχειες & απογείωσε τη δημοφιλία του αξέχαστου Καναδού πρωταγωνιστή Λέσλι Νίλσεν, απέκτησε ριμέικ με τον βετεράνο Βορειοιρλανδό ηθοποιό Λίαμ Νίσον (Η Λίστα του Σίντλερ) στον πρωταγωνιστικό ρόλο σε μία θα λέγαμε, ανέλπιστη επιλογή. Το καινούριο φιλμ που βγήκε στη χώρα μας ταυτόχρονα με την έξοδο του στις ΗΠΑ και ήδη γνωρίζει επιτυχία, αποτελεί σίκουελ στο φιλμ του 1994, "Naked Gun 33⅓: The Final Insult" που είχε σκηνοθετήσει ο Πίτερ Σίγκαλ και έπαιζαν ο Λέσλι Νίλσεν και η Πρισίλα Πρίσλει (στα ταμεία οι εισπράξεις είχαν ξεπεράσει τα 132 εκατ. δολάρια). Κεντρικός ήρωας στις "Τρελές Σφαίρες' είναι ένας γκαφατζής αστυνομικός που ξεπερνά σε αφέλεια τον Επιθεωρητή Κλουζό, ο οποίος παρόλα αυτά κάνει ό,τι μπορεί για να ασκεί το καθήκον του. Στις νέες "Τρελές Σφαίρες" σε σενάριο των Dan Gregor, Doug Mand, Akiva Schaffer, πίσω από την κάμερα βρίσκεται ο κωμικά έμπειρος και βραβευμένος με δύο Emmy σκηνοθέτης Ακίβα Σέιφερ ("Saturday Night Live", "Popstar: : Never Stop Never Stopping"), ο οποίος φιλοδοξεί να απηχήσει το slapstick χιούμορ και την ωμή κωμωδία που έδωσαν cult χαρακτήρα στο πρωτότυπο φιλμ, όπως αναφέρει το Αθηνόραμα. Πλάι στον 73χρονο Liam Neeson που τα τελευταία χρόνια τον "χορτάσαμε" σε περιπέτειες ως action hero, παίζουν η 58χρονη ηθοποιός Pamela Anderson που εντυπωσίασε με το περσινό comeback της με την ταινία "The Last Showgirl" (όπως γράφτηκε σε πολλά σάιτ οι Λάιμ Νίσον και Πάμελα Άντερσον έγιναν και αγαπημένο ζευγάρι στη ζωή), και οι Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddie Yu, Danny Huston. Διάρκεια: 85 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Στη χώρα μας η ταινία "Τρελές Σφαίρες" ήρθε 1η σε εισιτήρια το 4ήμερο 31 Ιουλίου με 3 Αυγούστου 2025 κόβοντας 23.318 εισιτήρια σύμφωνα με το flix.gr. Στο εξωτερικό οι έως τώρα εισπράξεις είναι 30,2 εκατ. δολάρια.

Αίθουσα 2 στις 18.00 καθημερινά "Superman" Στην πρώτη δουλειά του από όταν ανέλαβε τα ηνία του στούντιο της DC, ο έμπειρος και αξιόπιστος Τζέιμς Γκαν ("Οι Φύλακες του Γαλαξία") μας συστήνει από τον αρχή τον περίφημο Άνθρωπο από Ατσάλι & αγαπημένο υπερήρωα μικρών και μεγάλων που πρωτοενσάρκωσε στη μεγάλη οθόνη ο αείμνηστος Κρίστοφερ Ριβ. Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Γκαν, όπως σχολιάζεται, μοιάζει να έχει λάβει πολύ σοβαρά το ρόλο του, καθώς επέλεξε ένα φρέσκο πρόσωπο να υποδυθεί τον υπερήρωα Σούπερμαν, τον ανερχόμενο Ντέιβιντ Κόρενσουετ ("Twisters"), ο οποίος είναι ο νέος ιδανικός και ταιριαστός Σούπερμαν! Στο νέο αυτό reboot του "Superman" συνυπάρχουν για 1η φορά στο σινεμά χαρακτήρες από όλο το φάσμα των κόμικς της DC Comics. Κάτι που σημαίνει πως εκτός από αναμενόμενους ήρωες όπως η Λόις Λέιν (Ρέιτσελ Μπροσνάχαν) και ο "κακός" Λεξ Λούθορ (τον υποδύεται ο Νίκολας Χουλτ που προσπάθησε να πάρει το ρόλο του Σούπερμαν), θα δούμε επίσης το σκυλάκι Krypto the Superdog που κλέβει & την παράσταση, τον Mister Terrific (Έντι Γκατέγκι), τον Guy Gardner (Νέιθαν Φίλιον), την Hawkgirl (Ιζαμπέλα Μέρσεντ) και τον Metamorpho (Άντονι Κόριγκαν). Παίζει και ο Φρανκ Γκρίλο. Διάρκεια: 129 λεπτά. Διανομή από Tanweer. Η ταινία παγκοσμίως έχει φτάσει σε εισπράξεις τα 555 εκατ. δολάρια. Στη χώρα μας ο νέος Σούπερμαν έχει κόψει σχεδόν 80.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 2 στις 20.30 καθημερινά "The Fantastic Four: First Steps - Πρώτα Βήματα" Η νέα ταινία των Marvel Studios «The Fantastic Four: Πρώτα Βήματα» έκανε πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 24 Ιουλίου 2025 και μέχρι στιγμής στη χώρα μας έχει κόψει πάνω από 55.000 εισιτήρια ενώ στο εξωτερικό οι εισπράξεις έχουν ξεπεράσει τα 372 εκατ. δολάρια. Το φιλμ παρουσιάζει τους Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Invisible Woman (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Human Torch (Joseph Quinn) και Ben Grimm/The Thing (Ebon Moss-Bachrach) καθώς αντιμετωπίζουν τη μεγαλύτερη πρόκληση μέχρι σήμερα. Αναγκασμένοι να ισορροπήσουν ανάμεσα στους ρόλους τους ως ήρωες και στη δύναμη του οικογενειακού τους δεσμού, πρέπει να υπερασπιστούν τη Γη από έναν αχόρταγο διαστημικό θεό που ονομάζεται Galactus (Ralph Ineson) και τον αινιγματικό του Αγγελιαφόρο, Silver Surfer (Julia Garner). Κι αν το σχέδιο του Galactus να καταβροχθίσει ολόκληρο τον πλανήτη και όλους όσοι ζουν σε αυτόν δεν ήταν ήδη αρκετά τρομακτικό, τα πράγματα γίνονται ξαφνικά πολύ προσωπικά. Σε αυτήν την περιπέτεια δράσης πρωταγωνιστούν επίσης οι Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne και Sarah Niles. Η ταινία «The Fantastic Four: Πρώτα Βήματα» είναι σε σκηνοθεσία του Matt Shakman, παραγωγή του Kevin Feige και εκτελεστική παραγωγή των Louis D’Esposito, Grant Curtis και Tim Lewis. Διάρκεια: 115 λεπτά. Διανομή από Feelgood.

Aίθουσα 2 στις 23.00 καθημερινά "Ξέρω τι Κάνατε Πέρσι το Καλοκαίρι-I Know What You Did Last Summer" Ταινία τρόμου Αμερικανοαυστραλέζικης παραγωγής 2025 σε σκηνοθεσία Τζένιφερ Κέιτιν Ρόμπινσον. Με τους Μάντλιν Κλάιν, Τσέις Σούι Γουόντερς, Τζόνα Χάουερ-Κινγκ. Το ξέρετε πως κάποιος το ξέρει: Πέντε φίλοι προκαλούν κατά λάθος ένα θανατηφόρο αυτοκινητικό ατύχημα, καλύπτουν την εμπλοκή τους και αποφασίζουν να το κρατήσουν μυστικό. Ένα χρόνο αργότερα, διαπιστώνουν έντρομοι πως κάποιος γνωρίζει τι έκαναν το περασμένο καλοκαίρι. Έχουμε δει την ιστορία σε τρεις διαφορετικές εκδοχές, η τέταρτη (4η) ταινία του διάσημου τρομο-franchise, όμως, επιχειρεί ένα δυναμικό reboot, όπου δίπλα σε ένα νεανικό καστ εμφανίζονται και παλιοί γνώριμοι (η Τζένιφερ Λαβ Χιούιτ και ο Φρέντι Πρινζ Τζούνιορ), οι οποίοι ίσως κρατούν και το κλειδί του φονικού μυστηρίου. Διάρκεια: 111 λεπτά. Διανομή από την Feelgood. Οι έως τώρα παγκόσμιες εισπράξεις της ταινίας είναι 58,6 εκατ. δολάρια ενώ στη χώρα μας έχει κόψει γύρω στα 20.000 εισιτήρια.

Αίθουσα 5 στις 19.00 (μεταγλωττισμένο) "Λίλο & Στιτς-Lilo & Stitch" Στη μακρά, πλέον, λίστα των ριμέικ κλασικών κινουμένων σχεδίων της εταιρείας κολοσσού Disney με ηθοποιούς, έρχεται να προστεθεί τώρα το αγαπημένο "Λίλο και Στιτς", το οποίο είχε παιχθεί το 2002 και είχε κάνει τότε εισπράξεις 273 εκατ. δολαρίων. Στο νέο live-action φιλμ σε σκηνοθεσία Dean Fleischer Camp και σενάριο των Chris Kekaniokalani Bright και Mike Van Waes, με το χαριτωμένο μπλε εξωγήινο ον που προκαλεί χάος στη Χαβάη, το ρόλο της Λίλο κρατά η Μάια Κεαλόχα, ενώ στη διανομή των ρόλων βρίσκουμε ακόμα, μεταξύ άλλων, τους Ελληνοκαναδό σταρ Ζακ Γαλιφιανάκη (Τhe Hangover), Μπίλι Μάγκνουσεν και Σίντι Αγκουντόνγκ. Την σκηνοθεσία υπογράφει o Ντιν Φλέισερ Καμπ του πολυβραβευμένου animation "Marcel the Shell with Shoes On" (2021). Η πρωτότυπη ταινία που είχε προβληθεί με επιτυχία και στην χώρα μας, περιστρέφεται γύρω από τη σχέση του Στιτς, ενός εξωγήινου πλάσματος σχεδιασμένου να καταστρέφει τα πάντα στο διάβα του και της Λίλο, μιας ορφανής Xαβανέζας που νομίζει ότι ο νέος φίλος της είναι σκύλος. Η νέα ταινία βγήκε στη χώρα μας σε διανομή Feelgood. Διάρκεια: 108 λεπτά. Οι εισπράξεις παγκοσμίως έχουν πλέον φτάσει το 1 δις, 25 εκατ. δολάρια σύμφωνα με το σάιτ boxofficemojo.com. Στη χώρα μας έως τις 3-8-2025 το «Λίλο και Στιτς» είχε κόψει 265.110 εισιτήρια.

Αίθουσα 6 στις 19.30 (μεταγλωττισμένο) "Πώς να Εκπαιδεύσετε το Δράκο σας - How to Train Your Dragon" Πρόκειται για live-action remake - ριμέικ της ταινίας ανιμέισον του 2010 "How to Train Your Dragon" της DreamWorks Animation που είχε κάνει τότε εισπράξεις 495 εκατ. δολαρίων. Η ταινία φαντασίας σε σενάριο & σκηνοθεσία του Ντιν Ντεμπλουά έκανε πρεμιέρα στη χώρα μας ταυτόχρονα με την έξοδο της στις Αμερικάνικες αίθουσες. Βασίζεται στο ομότιτλο βιβλίο του 2003, της Cressida Cowell. O 3 φορές υποψήφιος για Όσκαρ, ο 55χρονος Καναδός Ντιν ΝτεΜπλουά, ο ευρηματικός δημιουργός πίσω από την καταξιωμένη τριλογία της DreamWorks Animation "Πώς να Εκπαιδεύσετε τον Δράκο σας", επέστρεψε με μια εντυπωσιακή live-action μεταφορά της ταινίας που εγκαινίασε το διάσημο franchise. Οι θεατές θα βρεθούν & πάλι στο δύσβατο νησί του Μπερκ, όπου οι Βίκινγκ και οι δράκοι ήταν άσπονδοι εχθροί για γενιές. Ο Ψάρης (Μέισον Τέιμς), όμως, σκέφτεται διαφορετικά. Ο ευρηματικός αλλά παραμελημένος γιος του αρχηγού Στωικού του Μεγάλου (Τζέραρντ Μπάτλερ) αψηφά αιώνες παράδοσης όταν γίνεται φίλος με τον φοβερό δράκο Φαφούτη. Ο απίθανος δεσμός τους αποκαλύπτει την αληθινή φύση των δράκων, αμφισβητώντας τα θεμέλια της κοινωνίας των Βίκινγκ. Διάρκεια: 125 λεπτά. Διανομή από την Tanweer. Η live action ταινία της Universal Pictures International, στο εξωτερικό έχει κάνει εισπράξεις 618,8 εκατ. δολάρια.