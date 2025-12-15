Κοντεύει τα 150.000 εισιτήρια η ελληνική ταινία "Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων"

«Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων», η εορταστική ελληνική ταινία που ενθουσιάζει το κοινό συνεχίζει την ανοδική της πορεία στους κινηματογράφους παρουσιάζοντας σημαντικότατη αύξηση στη προσέλευση του κοινού και κάνοντας ρεκόρ εισιτηρίων.

Ήδη από την ημέρα εξόδου της στις αίθουσες (4 Δεκεμβρίου 2025) 146.335 θεατές απόλαυσαν την ταινία στη μεγάλη οθόνη με το τετραήμερο 11-14 Δεκεμβρίου, 66.944 θεατές να επιλέγουν να την δουν και να συγκινηθούν, όπως αναφέρει ανακοίνωση της εταιρείας διανομής Feelgood.

Η ταινία "Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων" προβάλλεται με επιτυχία & στην Πάτρα στο Πάνθεον και στα Options Cinemas στη Βέσο Μάρε.



Στο μεταξύ ξεχωριστό είναι το τραγούδι της ταινίας «Εκεί που όλα γίνονται» σε στίχους-μουσική-ερμηνεία του Μικέ Μπίλη που κυκλοφορεί από την Minos EMI, A Universal Music Company.



ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

Ακόμα και η πιο παγωμένη καρδιά μπορεί να ζεσταθεί τα Χριστούγεννα



«Τα Κάλαντα Των Χριστουγέννων» σε σκηνοθεσία του Χρήστου Κανάκη και σενάριο του Λώρη Λοϊζίδη, η οικογενειακή περιπέτεια του σκληρόκαρδου και φιλάργυρου Λυκούργου που, παραμονή των Χριστουγέννων, χάρη σε τρία απρόσκλητα πνεύματα ανασύρει τη χαμένη του ανθρωπιά για μια ζωή, γεμάτη αγάπη και γενναιοδωρία.

Ένα εντυπωσιακό καστ Ελλήνων ηθοποιών (Γιάννης Μπέζος, Ορέστης Χαλκιάς, Γιούλικα Σκαφιδά, Κωνσταντίνος Δανίκας, Τάσος Παλαντζίδης, Δάφνη Αλεξάντερ, Κώστας Κορωναίος, Δημήτρης Καπετανάκος, Αμαλία Καβάλη, Τάσος Κωστής) ζωντανεύει την οικουμενική ιστορία για το εγκάρδιο νόημα των Χριστουγέννων στο πλευρό του Λώρη Λοϊζίδη που υποδύεται τον Λυκούργο.

Σκηνοθεσία: Χρήστος Κανάκης

Σενάριο-καλλιτεχνική επιμέλεια: Λώρης Λοϊζίδης.

Πρωταγωνιστούν οι: Λώρης Λοϊζίδης, Γιάννης Μπέζος, Ορέστης Χαλκιάς, Γιούλικα Σκαφιδά, Κωνσταντίνος Δανίκας, Τάσος Παλαντζίδης, Κώστας Κορωναίος, Δημήτρης Καπετανάκος, Αμαλία Καβάλη, Τάσος Κωστής.

Παραγωγή: TP The Producer, Avaton Films

Παραγωγός: Μαρίνος Χαραλάμπους

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κωνσταντίνος Κουκουλιός

Executive Producer: Τάσος Παπαναστασίου

Σύνθεση μουσικής: Μικές Μπίλης.

Επιμέλεια ανάρτησης: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ