Η Ελληνικής παραγωγής ταινία "Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων", στις 4/12 στις αίθουσες

Είναι μια συγκινητική ελληνική κινηματογραφική εκδοχή του αριστουργήματος του Καρόλου Ντίκενς σε σκηνοθεσία του Χρήστου Κανάκη και σενάριο του Λώρη Λοϊζίδη

Η πιο συγκινητική χριστουγεννιάτικη ιστορία για όλη την οικογένεια έρχεται στους κινηματογράφους στις 4 Δεκεμβρίου 2025 από την εταιρεία Feelgood. O λόγος για την ταινία με τίτλο "Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων", ελληνικής παραγωγής σε σκηνοθεσία του Χρήστου Κανάκη.

Τα Κάλαντα Των Χριστουγέννων είναι μια συγκινητική ελληνική κινηματογραφική εκδοχή του αριστουργήματος του Καρόλου Ντίκενς σε σκηνοθεσία του Χρήστου Κανάκη και σενάριο του Λώρη Λοϊζίδη μάς ταξιδεύει στα ορεινά χωριά της Ηπείρου με ένα εντυπωσιακό καστ Ελλήνων ηθοποιών (Γιάννης Μπέζος, Ορέστης Χαλκιάς, Γιούλικα Σκαφιδά, Κωνσταντίνος Δανίκας, Τάσος Παλαντζίδης, Κώστας Κορωναίος, Δημήτρης Καπετανάκος, Αμαλία Καβάλη, Τάσος Κωστής) να ζωντανεύει την οικουμενική ιστορία για το εγκάρδιο νόημα των Χριστουγέννων.

Τα Κάλαντα Των Χριστουγέννων  ακολουθούν την περιπέτεια για όλη την οικογένεια του σκληρόκαρδου και φιλάργυρου Λυκούργου που, παραμονή των Χριστουγέννων, χάρη σε τρία απρόσκλητα πνεύματα θα ανασύρει τη χαμένη του ανθρωπιά για μια ζωή, γεμάτη αγάπη και γενναιοδωρία.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σκηνοθεσία: Χρήστος Κανάκης

Σενάριο: Λώρης Λοϊζίδης

Πρωταγωνιστούν οι: Λώρης Λοϊζίδης, Γιάννης Μπέζος, Ορέστης Χαλκιάς, Γιούλικα Σκαφιδά, Κωνσταντίνος Δανίκας, Τάσος Παλαντζίδης, Κώστας Κορωναίος, Δημήτρης Καπετανάκος, Αμαλία Καβάλη, Τάσος Κωστής.

Παραγωγή: Avaton Films

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κωνσταντίνος Κουκούλιος

Σκηνογραφία: Λίζα Τσουλούπα.

Η ταινία όταν βγει αναμένεται να προβληθεί και στις Πατρινές αίθουσες.

Culture