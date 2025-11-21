Πάτρα: Το 14ο Σεμινάριο Αιματολογίας, από 21 έως 23 Νοεμβρίου 2025

Η Ιατρική Εταιρεία Αθηνών πραγματοποιεί το 14ο Σεμινάριο Αιματολογίας με θέμα: «Από το κλινικοεργαστηρικό εύρημα στην αιματολογική διάγνωση και θεραπεία», στις 21 – 23 Νοεμβρίου 2025, στην Πάτρα, στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο. Υπεύθυνος για το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Σεμιναρίου είναι ο Ομότιμος Καθηγητής Αιματολογίας του Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Πατρών κ. Ανάργυρος Συμεωνίδης.

Το Σεμινάριο αυτό έχει καθιερωθεί σαν ευκαιρία επικοινωνίας και εκπαίδευσης όλων όσων ασκούν τη μάχιμη ιατρική στον άξονα της Δυτικής Ελλάδας και συναντούν τον διαγνωσμένο με κάποιο αιματολογικό νόσημα ή τον αδιάγνωστο ακόμα ασθενή, με υποψία νόσου του αιμοποιητικού συστήματος και συμβάλλουν στη διαγνωστική του διερεύνηση. Όπως είναι γνωστό, οι παθήσεις του αιμοποιητικού συστήματος δεν εμφανίζουν τυπική ή χαρακτηριστική συμπτωματολογία ή σημειολογία, και για τον λόγο αυτό οι ασθενείς συνηθέστερα δεν απευθύνονται στον ειδικό ιατρό για τη διερεύνησή τους.

Επομένως τόσο οι οικογενειακοί ιατροί, όσο και οι ιατροί των διαφόρων ειδικοτήτων θα πρέπει να διατηρούν πάντοτε υψηλή υποψία για το ενδεχόμενο ύπαρξης υποκείμενων αιματολογικών νοσημάτων, ώστε να επιτυγχάνεται έγκαιρα και χωρίς καθυστερήσεις η ακριβής διάγνωση των νοσημάτων αυτών.

Ο βασικός στόχος επομένως του Σεμιναρίου είναι να βελτιωθεί η επικοινωνία των συναδέλφων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας και των ιατρών με άλλη ειδικότητα, με τους ειδικούς Αιματολόγους, που οριστικοποιούν τη διάγνωση και παρέχουν θεραπεία στον αιματολογικό ασθενή. Επιπλέον στόχος παραμένει πάντα η ενημέρωση των αιματολόγων της περιοχής, αλλά και όλης της χώρας για τις νεότερες εξελίξεις, όπως είναι η εξατομικευμένη ιατρική / Ιατρική της ακριβείας, και η αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων θεραπειών μοριακής στόχευσης. Για τον λόγο αυτό έχουν προσκληθεί και

συμμετέχουν με διαλέξεις κορυφαίοι επιστήμονες από όλα τα μέρη της Ελλάδας, με διεθνή ακτινοβολία, ερευνητική δραστηριότητα και μεγάλη κλινική εμπειρία.

Το Σεμινάριο θα διεξαχθεί με υβριδικό τρόπο, όπου θα υπάρχει η δυνατότητα για φυσική παρουσία συμμετεχόντων στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση (live streaming) για την παρακολούθηση του Σεμιναρίου από τους συνέδρους εκτός Πάτρας.

*Την διαδικτυακή μετάδοση μπορούν να παρακολουθήσουν χωρίς οικονομική επιβάρυνση όλοι οι επαγγελματίες υγείας της

Δυτικής Ελλάδας και όχι μόνο.

*Την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025, και ώρα 20:00 πραγματοποιείται η Τελετή Έναρξης του Σεμιναρίου με Επίσημο Προσκεκλημένο Ομιλητή τον Καθηγητή Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Χρήστο Τερέζη, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την εναρκτήρια ομιλία της εκδήλωσης με θέμα: «Είναι ικανή η τεχνητή νοημοσύνη να υποκαταστήσει το ανθρώπινο πνεύμα στην εξέλιξη του πολιτισμού;».

*Το 14ο Σεμινάριο Αιματολογίας τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών & της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής Ελλάδος και Πελοποννήσου.