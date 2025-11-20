Πάτρα: Η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Εσφαγμένης στο Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας

Eυλογία για την Πάτρα θα είναι ο ερχομός της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Εσφαγμένης την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 το απόγευμα από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους.

Η εικόνα με την ιδιαίτερη ονομασία και την συγκλονιστική ιστορία που κουβαλά, μεταφέρεται στην Πάτρα στο πλαίσιο των Πρωτοκλητείων 2025 που γίνονται κάθε χρόνο προς τιμήν του Πολιούχου Αγίου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου, και όπως ανέφερε μιλώντας στο thebest.gr, ο προϊστάμενος του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Ευαγγελιστρίας, αρχιμανδρίτης π. Αμβρόσιος Γκουρβέλος, στην Πάτρα έρχεται πιστό αντίγραφο της Εικόνας διαστάσεων 1,30 επί 0,90 που θα παραμείνει εσαεί στο ναό.

Την εικόνα θα μεταφέρει ο Καθηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου του Αγίου Όρους, Γέροντας Εφραίμ, ο οποίος εκτιμά βαθύτατα τόσο τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσόστομο όσο και τον λαό της Μητροπόλεως των Πατρών και ευρύτερα της Αχαΐας.

Ο Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος το περασμένο καλοκαίρι είχε ταξιδέψει στο Άγιο Όρος, το Περιβόλι της Παναγίας και στη Μονή Βατοπαιδίου και εκεί έγιναν οι πρώτες συζητήσεις για τη μεταφορά της Εικόνας της Παναγίας Εσφαγμένης στα Πρωτοκλήτεια τον Νοέμβριο.

Πάντως αξίζει να αναφέρουμε, όπως μας θύμισε και ο π. Αμβρόσιος Γκουρβέλος πως κατά το παρελθόν έχουν μεταφερθεί στην Πάτρα και άλλα ιερά λείψανα & προσκυνήματα χάρη στον Γέροντα Εφραίμ τον Βατοπαιδινό. Το 2008 είχε έρθει η Τιμία Κάρα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Πέρυσι η Πάτρα είχε υποδεχθεί πιστό αντίγραφο της θαυματουργής εικόνα της Παναγίας Βηματάρισσας, το οποίο και πλέον κοσμεί τον Νέο Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέου ενώ το 2023 στις 13 Νοεμβρίου, είχε λάβει χώρα η υποδοχή του Τιμίου Σταυρού του Μεγάλου Κωνσταντίνου.

Ακόμα από το Βατοπαίδι είχε έρθει στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών κατά το παρελθόν και συγκεκριμένα στην Ιερά Μονή Ομπλού η εικόνα της Παναγίας της Παραμυθίας ενώ το Νοέμβριο του 2016 χιλιάδες κόσμου στην κυριολεξία είχαν σπεύσει στο νέο Ιερό Ναό του Πολιούχου Αγίου Ανδρέου για να προσκυνήσουν το ιερό κειμήλιο της Μονής Βατοπαιδίου, την Τιμία Ζώνη της Παναγίας μας. Η Αγία Ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου είχε μεταφερθεί τοποθετημένη σε ειδική λειψανοθήκη και εκτέθηκε για ολιγοήμερο προσκύνημα με απίστευτη κοσμοσυρροή που είχε εντυπωσιάσει τον Καθηγούμενο της Μονής Βατοπαιδείου Γέροντα Εφραίμ.

Η διαφορά με την εικόνα της Παναγίας Εσφαγμένης είναι πως θα μεταφερθεί και θα τοποθετηθεί στον ιστορικό Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας στην οδό Μαιζώνος, ο οποίος είχε ανεγερθεί το μακρινό 1842 και εγκαινιάστηκε το 1846 (ο 2ος παλαιότερος της πόλης των Πατρών μετά τον παλαιό Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα) .

Η λαμπρά, πάνδημη υποδοχή της εικόνας της Παναγίας Εσφαγμένης έχει καθοριστεί να γίνει στις 5.30 το απόγευμα την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης (πλ. Όλγας) και κατόπιν λιτανευτικά συνοδεία και της Φιλαρμονικής του Δήμου, του Μητροπολίτη Πατρών, του Γέροντα Εφραίμ, του Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου, των ιερέων, των εκπροσώπων των αρχών, και του κόσμου, η εικόνα θα μεταφερθεί στο Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελιστρίας όπου θα ψαλεί Θεία Δοξολογία. Θα ακολουθήσουν οι προσφωνήσεις και χαιρετισμοί, ο αρχιερατικός εσπερινός και σύμφωνα με το πρόγραμμα, καθημερινά θα τελούνται ιερές ακολουθίες στο Ναό της Ευαγγελίστριας.