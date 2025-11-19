Πρωτοκλήτεια 2025: Πραγματοποιήθηκε Γενική Ιερατική Σύναξη στην Μητρόπολη Πατρών

Με την συμμετοχή των Πρεσβυτέρων και Διακόνων της Ιεράς και Αποστολικής Μητροπόλεως Πατρών, πραγματοποιήθηκε, όπως κάθε χρόνο τέτοια εποχή, την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025 το πρωί, στο πλαίσιο των φετινών Ιερών Πρωτοκλητείων, προγραμματισμένη Γενική Ιερατική Σύναξη.

Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, τέλεσε τήν Θεία Λειτουργία στόν μεγαλοπρεπῆ ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου καί μίλησε δεόντως.

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ἐτελέσθη ἱερό μνημόσυνο ἐπί τῇ συμπληρώσει δέκα ἑπτά (17) ετών ἀπό τῆς ἐκδημίας πρός Κύριον τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρώην Πατρῶν κυροῦ Νικοδήμου.

Ἐν συνεχείᾳ στόν Παλαιό Ἱερό Ναό τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου, πραγματοποιήθηκαν οἱ ἐργασίες τῆς Ἱερατικῆς Συνάξεως μέ τήν συμμετοχή τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Ἱερᾶς Μητρόπολεως Πατρῶν καί ὁμιλητήν τόν σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαον, τόν ὁποῖον προσεφώνησε μέ θερμούς λόγους καί εὐχαρίστησε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, γιά τήν ἀποδοχή τῆς προσκλήσεως, νά ἒλθῃ στήν Πάτρα καί νά μιλήσῃ στήν Γενική Ἱερατική Σύναξη τῆς Μητροπόλεως.

Ο κ.κ. Χρυσόστομος εἶπε ὃτι στήν ἐπιθυμία του νά γνωρίζουν οἱ Ἱερεῖς ὃσα συζητοῦνται στίς Συνεδρίες τοῦ σεπτοῦ σώματος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὃπου πραγματοποιοῦνται ἐνδιαφέρουσες εἰσηγήσεις γιά ἐπίκαιρα θέματα, προσκαλεῖ κατ’ ἒτος ἓνα ἐκ τῶν Σεβασμιωτάτων Εἰσηγητῶν, ὣστε νά ἀναπτύξῃ τό θέμα του καί ἐνώπιον τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου τῆς Πατραϊκῆς Ἐκκλησίας.

Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογαίας καί Λαυρεωτικῆς κ. Νικόλαος ἀνέπτυξε τό ἂκρως ἐνδιαφέρον καί ἐπίκαιρο θέμα: «Τεχνητή Εὐφυΐα: Ἡ Ἐκκλησία μπροστά στήν ἀναδυόμενη νέα ἀνθρωπολογία», τό ὁποῖο εἰσηγήθηκε στήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος κατά τόν παρελθόντα Ὀκτώβριο καί ἐφώτισε κατά τρόπον ἀριστοτεχνικόν ὃλες τίς πτυχές τοῦ ζητήματος. Ἡ ὁμιλία τοῦ σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη Μεσογαίας, ενός φωτισμένου ιεράρχη, κράτησε ἀμείωτο τό ἐνδιαφέρον τῶν Κληρικῶν ἀπό τήν ἀρχή μέχρι τό τέλος.