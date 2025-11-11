Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος προς φοιτητές: «Είστε η χρυσή ελπίδα της Πατρίδος μας»

Στο πλαίσιο των φετινών ιερών Πρωτοκλητείων, πραγματοποιούνται στην Ιερά Μητρόπολη Πατρών, Συνάξεις Νέων, κατά Ενορίας, αλλά και σε κεντρικό επίπεδο.

Έτσι τήν Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025, πραγματοποιήθηκε ἡ σύναξη τῶν Φοιτητῶν, πού μετέχουν στίς νεανικές δραστηριότητες καί στήν λειτουργική ζωή καί τήν ἐν γένει πνευματική κίνηση τῆς Ἐνορίας, τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πατρῶν.

Ἑκατοντάδες Φοιτητῶν βρέθηκαν στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἐνορίας, ὃπου σέ κλῖμα χαρᾶς, συζήτησαν, ἒψαλαν, τραγούδησαν καί ἐδείπνησαν.

Τήν ἐκδήλωση παρούσιασε ὁ Προϊστάμενος τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Νικολάου, πανοσιολογιώτατος Ἀρχιμανδρίτης π. Ἱερόθεος Ἀνδρουτσόπουλος, ὁ ὁποῖος εἶναι καί ὑπεύθυνος τῆς νεανικῆς κινήσεως.

Κεντρικός ὁμιλητής, ήταν ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ὁ ὁποῖος καλωσόριζε τούς Φοιτητάς καί τίς Φοιτήτριες, πού κοσμοῦν μέ τήν παρουσία τους, τό Πανεπιστήμιο καί τήν πόλη τῶν Πατρῶν καί εἶναι ἡ χρυσῆ ἐλπίδα τῆς κοινωνίας καί τῆς πατρίδος μας.

Μάλιστα ὁ σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών ανεφέρθηκε καί στίς ἰδιαίτερες πατρίδες τῶν Φοιτητῶν καί ἐξαιρέτως στήν Κύπρο, ἀπ’ ὃπου κατάγονται πολλά παιδιά.

Ὁ Ἱεράρχης, ἀνεφέρθη στό βίο, στήν διδασκαλία καί στό μαρτύριο τοῦ Πρωτοκλήτου καί στή θαυμαστή προστασία του στήν Ἀποστολική πόλη καί Μητρόπολη τῶν Πατρῶν. Ἐπίσης ἐπήνεσε τά παιδιά γιά τό ἦθος τους καί τόν ὡραῖο τους χαρακτῆρα καί ἐσημείωσε ὂτι εἶναι εὒοσμα ρόδα μέσα σέ ἓνα χειμῶνα πού ἐπικρατεῖ στή χώρα μας καί στόν κόσμο μας.

Τέλος, οἱ Φοιτητές καί οἱ Φοιτήτριες τοῦ χορευτικοῦ τμήματος τῆς Ἑνορίας Αγ. Νικολάου, παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς.