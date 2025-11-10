Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος: «Οι Άγιοι είναι οι μεγαλύτεροι ευεργέτες μας»

Στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου Πατρών, το πρωί της Κυριακής 9 Νοεμβρίου τέλεσε την Θεία Λειτουργία ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, συλλειτουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.

Κατά τήν διάρκεια τῆς Θείας Λειτουργίας τέλεσε τήν εἰς Διάκονον χειροτονίαν τοῦ εὐλαβεστάτου Λεωνίδου Μελίσσης, ὁ ὁποῖος ὑπηρετοῦσε μέχρι τώρα ὡς Ἱεροψάλτης στήν Ἑνορία Ἁγίου Νεκταρίου Μοίρα.

Ὁ σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών εὐχήθηκε στόν νέο Διάκονο, νά καταστῇ ἂξιος τῆς κλήσεώς του ἀπό τόν Θεό καί νά φανῇ ἀντάξιος τῶν προσδοκιῶν τῆς Ἐκκλησίας, στούς συγχρόνους δύσκολους καιρούς, μιμούμενος, ὃση δύναμις αὐτῷ, τούς Ἁγίους τῆς Ἐκκλησίας.

Στό κήρυγμά του ο κ.κ. Χρυσόστομος ἀνεφέρθη στήν ἰσάγγελον πολιτείαν τοῦ ἱερομύστου καί θαυματοβρύτου Ἁγίου Νεκταρίου καί στήν μεγάλη εὐεργεσία τῶν Ἁγίων πρός τούς ἀνθρώπους, μέ πρώτην τήν Ὑπεραγίαν Θεοτόκον.

«Αὐτοί εἶναι παράκλητοι, πρός τόν Παράκλητον, αὐτοί μεταφέρουν τάς ἱκετηρίας μας πρός Θεόν, κατά τόν Ἱερόν Χρυσόστομον. Αὐτοί μᾶς ἐλεοῦσαν προσευχητικῶς καί παραμυθητικῶς, ἐνόσῳ ζοῦσαν, αὐτοί πρεσβεύουν πρός Κύριον, ἐνώπιον τοῦ φοβεροῦ Του Θρόνου, ὣστε νά γίνεται ἳλεως πᾶσιν ἡμῖν, νά παραβλέπῃ καί νά συγχωρῇ τίς πολλές μας ἁμαρτίες καί τήν ἀποστασίαν μας ἀπό Αὐτόν. Οἱ Ἃγιοι εἶναι κοντά μας, στούς πόνους μας, στίς δυσκολίες μας, στήν μοναξιά μας, στίς ἀδικίες πού ὑφιστάμεθα. Αὐτοί σφουγγίζουν τά δάκρυά μας, αὐτοί μᾶς ἐνισχύουν δίδοντάς μας ὑπομονή, αὐτοί θεραπεύουν τά ψυχικά καί σωματικά μας ἀσθενήματα θαυματουργικῶς, κατά τήν δοθεῖσαν εἰς αὐτούς χάριν παρά Κυρίου. Ἡ παρουσία τῶν Ἁγίων εἶναι ζωντανή στή ζωή μας. Αὐτοί μᾶς κρατᾶνε ἀπό τό χέρι, ὂταν λυγίζωμε, αὐτοί μᾶς δεικνύουν τόν δρόμο γιά νά φθάσωμε στόν προορισμό μας, πού εἶναι ἡ θέωσις. Αὐτοί μᾶς ἐμπνέουν μέ τό παράδειγμά τους, μέ τήν πίστη, τήν ὑπομονή, τήν ὁμολογία καί μαρτυρία τους, ἀλλά καί μέ τό μαρτύριό τους ὑπέρ τοῦ Ἐσφαγμένου Ἀρνίου.

Σήμερον προΐσταται τοῦ χοροῦ τῶν πρός Θεόν ἱκετῶν μας, μετά ἀπό τήν Κυρίαν Θεοτόκον, ἡ ὁποία ἒχει κατά τούς ἱερούς Πατέρας, τά δευτερεῖα τῆς Τριάδος, ὁ θαυματουργός Ἃγιος Νεκτάριος, ὁ τῆς Πενταπόλεως Ἱεράρχης, ὁ ἀρετῆς φίλος γνήσιος, ὡς τόν χαρακτηρίζει ὁ ἱερός Ὑμνογράφος.

Αὐτόν ἂς μακαρίσωμε διά τάς ἀρετάς του καί τήν χάριν πού ἒλαβε παρά τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, αὐτόν ἂς παρακαλέσωμε νά συνεχίσῃ νά πρεσβεύῃ ὑπέρ ἡμῶν, αὐτός ἂς εὐχαριστήσωμε διά τάς πρός τόν Θεόν δεήσεις του καί αὐτόν ἂς μιμηθοῦμε στή ζωή μας, προβάλλοντάς τον ὡς πρότυπον ἐνώπιόν μας, ἀλλά καί στή ζωή τῶν παιδιών μας...»

Στό τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας, ο Μητροπολίτης Πατρών εὐχήθηκε ἰδιαιτέρως στόν Θεοφιλέστατο Ἐπίσκοπο Κερνίτσης κ. Χρύσανθο, ἐπί τῇ συμπληρώσει πεντήκοντα (50) ἐτῶν ἀπό τῆς εἰς Διάκονον χειροτονίας του, ἀπό τόν μακαριστό Μητροπολίτη πρ. Πατρῶν κυρόν Νικόδημον, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου.

Εὐχαρίστησε δέ τόν Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κερνίτσης κ. Χρύσανθο γιά τήν προσφορά του στήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, στήν Ἱερά Μητρόπολη Πατρῶν καί στήν Ἐκκλησία γενικώτερα καί κάλεσε τό πολυπληθές Ἐκκλησίασμα νά ἀναφωνήσῃ τό «Ἂξιος».

Ἐπίσης μέ τήν προτροπή τοῦ σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρῶν, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης, προεχείρισε Οἰκονόμον τῆς Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως Πατρῶν, τόν εὐλαβέστατον Ἐφημέριον τῆς Ἐνορίας π. Ἐλευθέριον, ὁ ὁποῖος ἐργάζεται μέ ζῆλον ἱερό, μέ ταπείνωση, μέ εὐλάβεια καί μέ ἀγάπη στόν ἱερό Ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου.

Τό ἀπόγευμα τῆς ἰδίας ἡμέρας, ἐτελέσθη ὁ Μεθέορτος Ἑσπερινός, ἡ Ἱερά Παράκληση καί Λιτάνευση τῆς Εἰκόνας τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου, χοροστατοῦντος τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.