Βράβευση της Νεανικής Χορωδίας του Καλλιτεχνικού Οργανισμού της Πολυφωνικής

Κατέκτησε το Ασημένιο Μετάλλιο στο 11ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ «Μαριλένα- ΝΑΥΠΛΙΟ ARTIVA»

Με Ασημένιο Μετάλλιο γύρισε από το Ναύπλιο η Νεανική Χορωδία του Οργανισμού της «Πολυφωνικής» Πάτρας, η οποία με τη διεύθυνση της Λούσης Χριστοδούλου και συνοδεία στο πιάνο από τη Μαρίνα Μυλωνά (καθηγήτριες του Ωδείου της «Πολυφωνικής»), έλαβε μέρος στη διαγωνιστική διαδικασία του 11ου Διεθνούς Χορωδιακού Φεστιβάλ «Μαριλένα- ΝΑΥΠΛΙΟ ARTIVA» (Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Θεοδόσης Αντωνιάδης), που με κάθε επιτυχία διοργανώθηκε στο ''Βουλευτικό'' της πόλης του Ναυπλίου.

Η Νεανική Χορωδία της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», έλαβε μέρος στην κατηγορία χορωδιών δωματίου, στην οποία συμμετείχαν χορωδίες εξαιρετικά υψηλού επιπέδου, από την Ελλάδα και την Κύπρο, όπου και ερμήνευσε τα έργα: 

«AMOR, AMOR», Στίχοι -Μουσική: ΝΙΚΟΣ ΚΥΠΟΥΡΓΟΣ, 

«ΙΝ MEINEM GARTEN», Μουσική: ROBERT SCHUMANN, 

«ΑVE VERUM CORPUS», Μουσική: FRANCIS POULENC, 

«ΤHE IMPOSSIBLE DREAM», Στίχοι: JOE DARION, Μουσική: MITCH LEIGH,  Επεξεργασία: JONATHAN WIKELEY.

Την κριτική επιτροπή του διαγωνισμού απετέλεσαν οι Μαέστροι: Κωστής Κωνσταντάρας, Νίκος Βασιλείου και Σταύρος Μπερής.

Στο ίδιο Φεστιβάλ και στην κατηγορία ελεύθερου προγράμματος έλαβε μέρος και η Παιδική Χορωδία του Καλλιτεχνικού Οργανισμού της Πολυφωνικής Πάτρας, με τη διεύθυνση της Αρετούσας Νικολοπούλου και στο πιάνο τη Μαρίνα Μυλωνά (καθηγήτριες του Ωδείου της «Πολυφωνικής») και η οποία ερμήνευσε τα έργα: «ONCE UPON A DECEMBER», Στίχοι: LYNN AHRENS, Μουσική: STEPHEN FLAHERTY, «CAN YOU HEAR ME? », Στίχοι - Μουσική: BOB CHILCOTT, «HOW FAR I’ LL GO», Στίχοι-Μουσική: LIN-MANUEL MIRANDA, Επεξεργασία: ED LOJESKI, και «CANTAMOS», Στίχοι - Μουσική: JAMES DesJARDIN.

 

