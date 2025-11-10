Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Ρουμελιώτης στα 53 του χρόνια

Θλίψη για τον ξαφνικό χαμό του
Βαθιά θλίψη σκόρπισε στην Πάτρα και το Αγρίνιο η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Κώστα Ρουμελιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 53 ετών.
Ο Κώστας Ρουμελιώτης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία.
Σύμφωνα με το agriniopress.gr ήταν πατέρας δύο παιδιών και ζούσε με την οικογένειά του στην Πάτρα.
Η ξαφνική του απώλεια προκάλεσε βαρύ πένθος στους συγγενείς, τους φίλους και όλους όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίζουν.
Πάτρα: Το περίπτερο έφυγε, ο χώρος αποκαλύφθηκε- Το Αρχαίο Ωδείο είναι πανέτοιμο για τα εγκαίνιά του- ΦΩΤΟ
Στην Πάτρα στις 27 Νοεμβρίου η Ολυμπιακή Φλόγα- Η τελετή, η διαδρομή και οι 8 λαμπαδηδρόμοι
Πως εξελίχθηκε η πρώτη ημέρα ελέγχων της ΟΠΚΕ σε καταυλισμούς στην Αχαΐα και το... τίμημα - ΦΩΤΟ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr