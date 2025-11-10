Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Ρουμελιώτης στα 53 του χρόνια

Βαθιά θλίψη σκόρπισε στην Πάτρα και το Αγρίνιο η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Κώστα Ρουμελιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 53 ετών.

Ο Κώστας Ρουμελιώτης ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr ήταν πατέρας δύο παιδιών και ζούσε με την οικογένειά του στην Πάτρα.

Η ξαφνική του απώλεια προκάλεσε βαρύ πένθος στους συγγενείς, τους φίλους και όλους όσοι είχαν την τύχη να τον γνωρίζουν.