Ο Τραμπ απειλεί το BBC με αγωγή 1 δισ. δολαρίων

Οι δικηγόροι του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ απαίτησαν από το BBC να αποσύρει έως τις 14 Νοεμβρίου το επεισόδιο της εκπομπής «Panorama» που, όπως υποστηρίζουν, παραποίησε ομιλία του, διαφορετικά θα κινηθούν νομικά ζητώντας αποζημίωση «τουλάχιστον 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων».

Η υπόθεση προκάλεσε κρίση στο βρετανικό δίκτυο, οδηγώντας σε παραιτήσεις και δημόσια συγγνώμη.

Ο πρόεδρος του BBC, Σαμίρ Σα, παραδέχθηκε ότι υπήρξε «σφάλμα κρίσης» στον τρόπο που μονταρίστηκε η ομιλία του Αμερικανού προέδρου λίγο πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου 2024.

Οπως δήλωσε, το επεισόδιο ήταν «παραπλανητικό» και «θα έπρεπε να είχε αντιμετωπιστεί προσεκτικότερα».

Ο Τραμπ απειλεί το BBC ότι θα κινηθεί νομικά

Η παραδοχή ήρθε μετά τη διαρροή εσωτερικής έκθεσης που κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα και αποκάλυψε παράλληλα εσωτερικές διαφωνίες για την κάλυψη του πολέμου στη Μέση Ανατολή και θεμάτων φύλου.

Ο Σα υπογράμμισε ότι, παρά το λάθος, δεν υπήρξε απόπειρα συγκάλυψης ή ένδειξη «συστημικής μεροληψίας», επιμένοντας ότι «το DNA του BBC είναι η αμεροληψία».

Το επίμαχο απόσπασμα στο «Panorama» είχε ενώσει δύο διαφορετικά σημεία από ομιλία του Τραμπ, δίνοντας την εντύπωση ότι καλούσε σε βίαιη ενέργεια την ημέρα της εισβολής στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021.

Το λάθος, που χαρακτηρίστηκε «παραπλανητικό» ακόμη και από το ίδιο το BBC, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στον Λευκό Οίκο.

Η αναστάτωση κορυφώθηκε με τις παραιτήσεις του γενικού διευθυντή του BBC, Τιμ Ντέιβι, και της επικεφαλής του τμήματος ειδήσεων, Ντέμπορα Τέρνες, την Κυριακή, μία ημέρα πριν από τη δημόσια συγγνώμη του προέδρου του δικτύου.

Ο Σα δήλωσε ότι ο οργανισμός θα εξετάσει πώς θα απαντήσει νομικά στην απειλή του Αμερικανού προέδρου.

Παράλληλα, τόνισε πως το BBC θα συνεχίσει να στηρίζει τη δημοσιογραφική του ανεξαρτησία και να εργάζεται για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού.

Η εκπρόσωπος του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ υποστήριξε ότι «έχουν γίνει λάθη», αλλά αρνήθηκε ότι το BBC είναι «θεσμικά μεροληπτικό ή διεφθαρμένο».

Οπως δήλωσε, «το σημαντικό είναι να διατηρηθούν τα υψηλά πρότυπα για τα οποία το BBC αναγνωρίζεται διεθνώς».