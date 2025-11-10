Αυτό είναι το βίντεο με το μοντάζ στον Τραμπ που οδήγησε στις παραιτήσεις δύο διευθυντών του BBC

Τριγμούς στο BBC προκαλεί το μοντάζ σε βίντεο από ομιλία του Τραμπ το οποίο οδήγησε στις παραιτήσεις του γενικού διευθυντή Τιμ Ντέιβι και της διευθύνουσας σύμβουλου, Ντέμπορα Τέρνες.

Όλα ξεκίνησαν μετά από την έρευνα που έφερε στη δημοσιότητα ο Telegraph σύμφωνα με την οποία το βρετανικό κανάλι έκανε μοντάζ σε ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) προκειμένου να φανεί ότι ενθάρρυνε την επίθεση στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ.

Το βίντεο μεταδόθηκε σε μια εκπομπή του BBC Panorama, που μεταδόθηκε τον Οκτώβριο του 2024 μια εβδομάδα πριν από τις αμερικανικές εκλογές. Σε αυτό, όπως προέκυψε, συνενώθηκαν αποσπάσματα από ομιλία του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021 με αποτέλεσμα ο πρόεδρος των ΗΠΑ να ακούγεται να λέει «θα κατεβούμε στο Καπιτώλιο και θα είμαι εκεί μαζί σας, και θα πολεμήσουμε. Θα πολεμήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις».

Στην πραγματικότητα, όμως, τα λόγια αυτά ήταν από τμήματα της ομιλίας του με απόσταση σχεδόν μιας ώρας μεταξύ τους.