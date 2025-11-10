Βροχερό «ποδαρικό» της εβδομάδας- Πού θα σημειωθούν καταιγίδες τις επόμενες ώρες

Η πρόγνωση της ΕΜΥ μέχρι και την Παρασκευή

Έντονα καιρικά φαινόμενα θα πλήξουν μεγάλο μέρος της χώρας σήμερα, με βροχές, καταιγίδες και κατά τόπους χαλαζοπτώσεις με τη δυτική Ελλάδα να έχει ήδη αντιμετωπίσει προβλήματα από την αλλαγή του καιρού. Η νέα επιδείνωση του καιρού οφείλεται στην κίνηση ενός βαρομετρικού χαμηλού από τη Νότια Ιταλία προς τη Βόρεια Ελλάδα, φαινόμενο που θα προκαλέσει εκτεταμένες βροχοπτώσεις και τοπικά ισχυρές καταιγίδες από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει έκτακτο δελτίο επιδείνωσης, προειδοποιώντας για έντονα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας. Περιοχές που θα επηρεαστούν

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της ΕΜΥ Δευτέρα (10-11-25) α. μέχρι και το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από το απόγευμα στη Θράκη. Την Τρίτη (11-11-25) μέχρι το μεσημέρι στη Θράκη, τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα Σημαντικά ύψη βροχής και πιθανές χαλαζοπτώσεις Σύμφωνα με το meteo.gr, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με εξαίρεση τα νότια-νοτιοανατολικά νησιωτικά τμήματα. Τα φαινόμενα σε περιοχές όπως η Ήπειρος, το Ιόνιο, η Δυτική Ελλάδα, η Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη θα είναι κατά τόπους έντονα, συνοδευόμενα από μεγάλα ύψη βροχής. Επιπλέον, υπάρχει αυξημένη πιθανότητα χαλαζοπτώσεων σε περιοχές του Ιονίου, της Δυτικής Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης, καθώς και πρόσκαιρα στην Ανατολική Στερεά και την Αττική. Το επεισόδιο βροχόπτωσης κατατάσσεται στην Κατηγορία 3 (Σημαντική), σύμφωνα με το Regional Precipitation Index του Εθνικού Αστεροσκοπείου.

Προειδοποιήσεις μετεωρολόγων

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς εφιστά την προσοχή για το επόμενο 24ωρο στις περιοχές που έχουν ήδη προσδιοριστεί από την ΕΜΥ στα δυτικά και βόρεια της χώρας. Όπως επισημαίνει, «τα νέα στοιχεία δείχνουν μεγάλα ύψη βροχής σε Κέρκυρα, Άρτα, Αιτωλοακαρνανία, τα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου και τη Λακωνία. Από τη βόρεια Ελλάδα προσοχή απαιτείται σε Ν. Καβάλας, Ξάνθης και Ροδόπης, κυρίως στις παράκτιες περιοχές».

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr">Η προσοχή μας στραμμένη το επόμενο 24ωρο στις περιοχές που ήδη προσδιορίζει η ΕΜΥ στα δυτικά και βόρεια. Τα νέα στοιχεία ενδεικτικά δείχνουν αρχικά μεγάλα ύψη βροχής, σε Κέρκυρα, Άρτα , την Αιτωλοακαρνανία, τα υπόλοιπα νησιά Ιονίου και τη Λακωνία. Από τη βόρεια Ελλάδα προσοχή… <a href="https://t.co/UVTTIxwCTv">pic.twitter.com/UVTTIxwCTv</a></p>— Theodoros Kolydas (@KolydasT) <a href="https://twitter.com/KolydasT/status/1987658722017984681?ref_src=twsrc%5Etfw">November 9, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας αναφέρει ότι «από τη Δευτέρα το βράδυ έως την Τρίτη το απόγευμα, βροχές και ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στη Θράκη, την ανατολική νησιωτική χώρα και τα Δωδεκάνησα». Προσθέτει ότι «τη Δευτέρα το μεσημέρι τοπικά έντονα φαινόμενα θα εκδηλωθούν και στην Αττική, τα οποία θα έχουν μικρή διάρκεια αλλά αξιόλογη ένταση».

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgiorgos.tsatrafyllias%2Fposts%2Fpfbid0vf4QPMxoKBLoxTKkSMLSBfqy2gyKLMB38mhrSfjD8HehjoCdMNWsYohNcDdmkngyl&show_text=true&width=500" width="500" height="551" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>