Προβλήματα σε Φιλιππιάδα, Βόνιτσα και Πρέβεζα από τις ισχυρές βροχές

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στην Ήπειρο, στην Αιτωλοακαρνανία και σε νησιά του Ιονίου.

Σοβαρά ήταν τα προβλήματα από τις βροχές στην Ήπειρο, προκαλώντας προβλήματα σε Πρέβεζα, Φιλιππιάδα και Βόνιτσα.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης στην Πρέβεζα πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ενώ σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε να παρέμβει η Πυροσβεστική για την άντληση υδάτων από υπόγεια και ημιυπόγεια.

Ο κεντρικός δρόμος στην Παλαιά Φιλιππιάδα πλημμύρισε και χρειάστηκαν μηχανήματα του Δήμου Ζηρού, προκειμένου να απομακρυνθεί το νερό και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.