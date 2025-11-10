Προβλήματα σε Φιλιππιάδα, Βόνιτσα και Πρέβεζα από τις ισχυρές βροχές

Έπεσαν δέντρα, πλημμύρισαν υπόγεια
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες εκδηλώθηκαν το βράδυ της Κυριακής στην Ήπειρο, στην Αιτωλοακαρνανία και σε νησιά του Ιονίου.
Σοβαρά ήταν τα προβλήματα από τις βροχές στην Ήπειρο, προκαλώντας προβλήματα σε Πρέβεζα, Φιλιππιάδα και Βόνιτσα.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης στην Πρέβεζα πολλοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια ενώ σε αρκετές περιπτώσεις χρειάστηκε να παρέμβει η Πυροσβεστική για την άντληση υδάτων από υπόγεια και ημιυπόγεια.
Ο κεντρικός δρόμος στην Παλαιά Φιλιππιάδα πλημμύρισε και χρειάστηκαν μηχανήματα του Δήμου Ζηρού, προκειμένου να απομακρυνθεί το νερό και να αποκατασταθεί η κυκλοφορία.
Την ίδια ώρα αντλήσεις υδάτων έγιναν επίσης στην Αμμουδιά και στην Φιλιππιάδα, ενώ σε έξι περιπτώσεις χρειάστηκε να απομακρυνθούν δέντρα που έπεσαν από τους ισχυρούς ανέμους.
Η Πυροσβεστική δέχτηκε δεκάδες κλήσεις στην Πρέβεζα, ενώ κάτοικοι καταγγέλλουν ότι οι σχάρες από τα φρεάτια ήταν βουλωμένα.
Η Ήπειρος επίσης δέχθηκε «βροχή» από αστραπές και βροντές για περισσότερες από πέντε ώρες.
Ισχυρές καταιγίδες έπληξαν και τα νησιά του Ιονίου.
