Βορίζια: Ανοίγουν τα σχολεία μία εβδομάδα μετά το διπλό φονικό

Αποκλεισμένη περιοχή εξακολουθούν να είναι τα Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης με την αστυνομική παρουσία να είναι έντονη μετά το μακελειό με τους δυο νεκρούς.

Τα σχολεία μετά από εβδομάδα θα ανοίξουν σήμερα ενώ μετά τους Φραγκιαδάκηδες σειρά να απολογηθούν παίρνουν οι Φραγκάκηδες.

Η κατάσταση στα Βορίζια Ηρακλείου παραμένει έκρυθμη με την αστυνομία να μην το κουνάει από το χωριό. Σήμερα πρόκειται να περάσουν το κατώφλι της ανακρίτριας ο 43χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη που έχασε τη ζωή του στο μακελειό όπως επίσης και ένας 48χρονος συγγενής τους.

Αμφότεροι πρωταγωνιστούν σε ένα βίντεο που έχει στα χέρια της η αστυνομία από την ημέρα του φονικού.

Σήμερα αναμένεται να ανοίξει το Δημοτικό και το Νηπιαγωγείο της περιοχής, σε μια προσπάθεια επιστροφής στην κανονικότητα. Παράλληλα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη, αναμένεται η άφιξη ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών που θα παραμείνουν στο χωριό τουλάχιστον για 15 ημέρες. Βασικός σκοπός τους είναι να στηρίξουν τη σχολική κοινότητα και να συμβάλουν στην ομαλή επανένταξη των παιδιών και των εκπαιδευτικών στην καθημερινότητά τους.

Έντονη αστυνομική η παρουσία στα Βορίζια

Στα Βορίζια η αστυνομική παρουσία παραμένει έντονη. Κάθε άτομο που μπαίνει ή βγαίνει είτε πεζό είτε με όχημα, ελέγχεται εξονυχιστικά, ενώ καταγράφονται όλες οι διελεύσεις από τα μπλόκα και στις δύο εισόδους του χωριού.

Σε πολλά σημεία μέσα στο χωριό υπάρχουν υπάρχουν αστυνομικοί που κάνουν περιπολίες ώστε να προλάβουν το όποιο ενδεχόμενο επεισόδιο έντασης. Τόσο το καφενείο όσο και τα δύο καταστήματα ψιλικών έχουν ανοίξει, ενώ οι μόνιμοι κάτοικοι από το πρωί κινούνται στα στενά σοκάκια και πραγματοποιούν τις καθημερινές -αγροτικές κυρίως- εργασίες τους.

Προφυλακίστηκαν τρεις Φραγκιαδάκηδες

Στο μεταξύ προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους, οι τρεις άνδρες ηλικίας 19, 27 και 29 ετών που εμπλέκονται στο μακελειό των Βοριζίων στο Ηράκλειο και σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή. Πρόκειται για τα τρία κατηγορούμενα αδέρφια, που παραδόθηκαν στις αρχές την περασμένη Δευτέρα, μετά την τέλεση της κηδείας της θείας τους.

Παρόλο που τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη ήταν να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας, ανακρίτρια μετέβη χθες Κυριακή στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου για να απολογηθούν ενώπιόν της, παρουσία δικηγόρων.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης η απολογία τους αποφασίστηκε να γίνει εκτάκτως την Κυριακή ενώ κατά τη διάρκειά της και τα τρία αδέλφια αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους έχουν αποδοθεί.

Την ίδια ώρα, συνεχίζονται οι έρευνες για να βρεθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι του αιματηρού επεισοδίου αλλά και όσοι κρύβονται πίσω από την βόμβα στο σπίτι του 27χρονου Φραγκιαδάκη.