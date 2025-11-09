Βορίζια: Απολογήθηκαν και κρίθηκαν προφυλακιστέα τα τρία αδέλφια για το μακελειό

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους, οι τρεις άνδρες ηλικίας 19, 27 και 29 ετών που κατηγορούνται ότι εμπλέκονται στο μακελειό των Βοριζίων και σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού και κατά συρροή.

Πρόκειται για τα τρία αδέλφια που είχαν εξαφανιστεί μετά το ένοπλο επεισόδιο και είχαν παραδοθεί στις αστυνομικές αρχές σχεδόν τρία 24ωρα μετά. Τα τρία αδέλφια είναι συγγενείς της 56χρονης που τραυματίστηκε θανάσιμα στο μακελειό και η απολογία τους είχε οριστεί αρχικά , για αύριο Δευτέρα.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους υπεράσπισης η απολογία τους αποφασίστηκε να γίνει εκτάκτως , νωρίτερα σήμερα Κυριακή, ενώ κατά τη διάρκειά της και τα τρία αδέλφια αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους έχουν αποδοθεί.