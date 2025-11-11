Γεωργία: 20 άτομα επέβαιναν στο τουρκικό αεροσκάφος που συνετρίβη

Οι γεωργιανές Αρχές ανέφεραν ότι η επαφή με το C-130 χάθηκε λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στον εναέριο χώρο της χώρας

Σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο σημείο που συνετρίβη το τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου C-130, το οποίο εκτελούσε πτήση από το Αζερμπαϊτζάν προς την Τουρκία. 20 άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος

Αρχικά, το τουρκικό υπουργείο Aμυνας δεν είχε αναφέρει τον αριθμό των επιβαινόντων ούτε πληροφορίες για πιθανά θύματα. Σε μεταγενέστερη ανακοίνωση, όμως, γνωστοποίησε ότι 20 άτομα, μεταξύ των οποίων και το πλήρωμα πτήσης, επέβαιναν στο αεροσκάφος που συνετρίβη.

Τι αναφέρει η Γεωργία

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών της Γεωργίας, επιβεβαιώνεται η συντριβή του αεροσκάφους περίπου πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν. Οι γεωργιανές αρχές σημείωσαν ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος. Παράλληλα, ανέφεραν ότι η επαφή με το C-130 χάθηκε λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στον γεωργιανό εναέριο χώρο, ενώ δεν εστάλη σήμα κινδύνου πριν από τη συντριβή. Συλλυπητήρια από τον Ερντογάν

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε εκδήλωση στην Αγκυρα, επιβεβαίωσε τη συντριβή και ανέφερε ότι οι προσπάθειες έρευνας στα συντρίμμια βρίσκονται σε εξέλιξη.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan:<br><br>"Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik.<br><br>Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde… <a href="https://t.co/iyzfECPE1O">pic.twitter.com/iyzfECPE1O</a></p>— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) <a href="https://twitter.com/iletisim/status/1988237575983599867?ref_src=twsrc%5Etfw">November 11, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>