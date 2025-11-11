Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Γεωργία: 20 άτομα επέβαιναν στο τουρκικό αεροσκάφος που συνετρίβη

Γεωργία: 20 άτομα επέβαιναν στο τουρκικό...

Οι γεωργιανές Αρχές ανέφεραν ότι η επαφή με το C-130 χάθηκε λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στον εναέριο χώρο της χώρας

Σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στο σημείο που συνετρίβη το τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου C-130, το οποίο εκτελούσε πτήση από το Αζερμπαϊτζάν προς την Τουρκία.

20 άτομα επέβαιναν στο αεροσκάφος
Αρχικά, το τουρκικό υπουργείο Aμυνας δεν είχε αναφέρει τον αριθμό των επιβαινόντων ούτε πληροφορίες για πιθανά θύματα. Σε μεταγενέστερη ανακοίνωση, όμως, γνωστοποίησε ότι 20 άτομα, μεταξύ των οποίων και το πλήρωμα πτήσης, επέβαιναν στο αεροσκάφος που συνετρίβη.

Τι αναφέρει η Γεωργία
Σε ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών της Γεωργίας, επιβεβαιώνεται η συντριβή του αεροσκάφους περίπου πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν. Οι γεωργιανές αρχές σημείωσαν ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος.

Παράλληλα, ανέφεραν ότι η επαφή με το C-130 χάθηκε λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στον γεωργιανό εναέριο χώρο, ενώ δεν εστάλη σήμα κινδύνου πριν από τη συντριβή.

Συλλυπητήρια από τον Ερντογάν
Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, μιλώντας σε εκδήλωση στην Αγκυρα, επιβεβαίωσε τη συντριβή και ανέφερε ότι οι προσπάθειες έρευνας στα συντρίμμια βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Ενημερωθήκαμε με βαθιά θλίψη ότι το στρατιωτικό μας αεροσκάφος C-130, που ερχόταν από το Αζερμπαϊτζάν, συνετρίβη στα σύνορα Γεωργίας – Αζερμπαϊτζάν», δήλωσε.

 «Οι προσπάθειές μας να φτάσουμε στα συντρίμμια συνεχίζονται σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές», πρόσθεσε και απέστειλε συλλυπητήρια για τους «μάρτυρες» που επέβαιναν στο μεταγωγικό.

Ειδήσεις Τώρα

Πλακιάς για τα Τέμπη: Ζητάμε αναβάθμιση κατηγορίας εναντίον του Καραμανλή

Αχαΐα: 52 κλήσεις για κράνος την εβδομάδα 3 με 9 Νοεμβρίου

Βοιωτία: Ταυτοποιήθηκε ο 27χρονος που είχε βρεθεί απανθρακωμένος σε όχημα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Συντριβή αεροσκάφους Τουρκία

Ειδήσεις