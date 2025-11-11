Συνετρίβη τουρκικό C-130 στη Γεωργία

Τουρκικό στρατιωτικό μεταγωγικό αεροσκάφος C-130, που εκτελούσε πτήση από το Αζερμπαϊτζάν προς την Τουρκία, συνετρίβη σήμερα στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν- Γεωργίας, ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας.

«Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν ξεκινήσει σε συντονισμό με τις αρχές του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας», τόνισε το υπουργείο. Η ανακοίνωση δεν ανέφερε αν υπάρχουν θύματα, ούτε τα αίτια της συντριβής του αεροσκάφους.

Το υπουργείο ζήτησε από τα μμε «να μην δημοσιεύσουν καμία εικόνα» από τη συντριβή.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την ελπίδα τα θύματα από το αεροπορικό δυστύχημα να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα και εξέφρασε τα συλλυπητήριά του για τους «μάρτυρές μας» που επέβαιναν στο αεροσκάφος.

Ο Τούρκος υπουργός Εσωτερικών, Αλί Γερλικαγιά δήλωσε με ανάρτηση στο ότι συνομίλησε με τον Γεωργιανό ομόλογό του, Γκέλα Γκελάντζε, ο οποίος βρίσκεται καθ' οδόν προς το σημείο της συντριβής.

Το γεωργιανό υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η συντριβή σημειώθηκε στην περιοχή Σιγκνάχι της ανατολικής Γεωργίας, περίπου πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα.

«Έχει ξεκινήσει έρευνα», πρόσθεσε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του, υποσχόμενο ότι θα παράσχει αργότερα «λεπτομερείς πληροφορίες για το περιστατικό».

Σε βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στα social media φαίνεται ότι η άτρακτος του τουρκικού αεροσκάφους έχει κοπεί με τμήμα του να περιστρέφεται σε πτωτική πορεία προς το έδαφος.