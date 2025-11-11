Γαστούνη: Έκλεβαν ρεύμα και συνελήφθησαν

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, χθες το πρωί, στη Γαστούνη, από αστυνομικούς της Ειδικής Ομάδας Ελέγχων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας, τρία άτομα, διότι είχαν συνδέσει παράνομα τις οικίες τους στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς να καταγράφεται η καταναλισκόμενη

ηλεκτρική ενέργεια, ανακοινώνει η ΕΛ.ΑΣ.



Σύλληψη με ένταλμα για κλοπή και διακεκριμένη περίπτωση κλοπής

Συνελήφθη, χθες το πρωί, στην Αμαλιάδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό

έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσε σε βάρος του ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Ηλείας, για κλοπή και διακεκριμένη

περίπτωση κλοπής, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ.



Σύλληψη για κατοχή ναρκωτικών

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στον Πύργο, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, μια ημεδαπή γυναίκα, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που της διενεργήθηκε, βρέθηκαν στην κατοχή της και κατασχέθηκαν -6,6- γραμμάρια κάνναβης.



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ

Σύλληψη για κλοπή 1. Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στη Ναύπακτο, από

αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ναυπακτίας, ένας ημεδαπός άνδρας,

διότι χθες το μεσημέρι εισήλθε σε οικία ηλικιωμένου άνδρα και αφαίρεσε

το χρηματικό ποσό των 150 ευρώ.