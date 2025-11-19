Πάτρα: Εκδήλωση για τον εκλεκτό συνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο

Με την εκδήλωση «από τον Ελύτη στον Κάλβο», η Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς», η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου – Ηπείρου – Νήσων (ΕΣΗΕΠΗΝ) και ο Σύνδεσμος Αχαΐας-Κύπρου «Αχαιών Ακτή», τιμούν τον συνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο, με την ευκαιρία της κυκλοφορίας του βιβλίου του, «Σκηνές και Εικόνες μιας εποχής». Το εκδοθέν βιβλίο του, προλογίζει ο κριτικός και ιστορικός μουσικής, Γιώργος Β. Μονεμβασίτης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 στις 7.30 μ.μ. στη Φιλαρμονική Εταιρία Πατρών στην οδό Ρήγα Φεραίου 7 και Γκότση.

Ο Ηλίας Ανδριόπουλος, εγγράφεται στη χορεία των συνθετών που επεδίωξαν με την μελοποίηση κορυφαίων ποιητών, να συνεχίσουν αυτό που ξεκίνησαν πριν την δικτατορία ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Μάνος Χατζιδάκις. Με τους Λίνο Κόκκοτο, Γιάννη Μαρκόπουλο, Σταύρο Ξαρχάκο, Γιάννη Σπανό, Γιάννη Γλέζο, Χρήστο Λεοντή, Θάνο Μικρούτσικο και άλλους συνθέτες, συνοδοιπόρησε στον δύσκολο δρόμο της σύνθεσης και παραγωγής ολοκληρωμένων έργων, συμβάλλοντας στην πολιτιστική άνθηση κατά την περίοδο της Μεταπολίτευσης. Μελοποιώντας τους Νομπελίστες ποιητές Οδυσσέα Ελύτη και Γιώργο Σεφέρη, καθώς και τους Νίκο Γκάτσο, Μάνο Ελευθερίου, Μιχάλη Μπουρμπούλη, Διονύση Καρατζά, κ.ά. έθεσε την δική του σφραγίδα στο ελληνικό τραγούδι, ενώ με την μελοποίηση των Ωδών του Ανδρέα Κάλβου, που αποτέλεσε την κορωνίδα της μουσικής του προσφοράς, άφησε το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα στην Τέχνη και τον Πολιτισμό.

Για το συγγραφικό του έργο, θα μιλήσει ο Πατρινός ποιητής Διονύσης Καρατζάς, με θέμα «η μνήμη ως δύναμη αντίστασης», ο Πατρινής καταγωγής μουσικολόγος και καθηγητής θεολόγος Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος θα αναφερθεί στο συνθετικό του έργο με θέμα, «η Ελληνική Τριλογία του Ηλία Ανδριόπουλου» ενώ τραγούδια του συνθέτη θα ερμηνεύσει η υψίφωνος Δάφνη Πανουργιά.

Την επιμέλεια έχει ο δημοσιογράφος Κώστας Θεοδωρόπουλος. Την εκδήλωση θα συντονίσει ο δημοσιογράφος Θανάσης Μπαμπανέβας.

Χαιρετισμούς θα απευθύνουν ο πρόεδρος της ΕΣΗΕΠΗΝ Κυριάκος Κορτέσης & ο Αναστάσιος Στασής, πρόεδρος στο Σύνδεσμο Αχαΐας-Κύπρου «Αχαιών Ακτή».