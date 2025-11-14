Εκδήλωση για το συνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο στην Πάτρα

Τιμητική εκδήλωση για τον καταξιωμένο συνθέτη Ηλία Ανδριόπουλο, με την ευκαιρία της Γ΄ έκδοσης του βιβλίου του «Σκηνές και Εικόνες μιας Εποχής», θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21 Νοεμβρίου στις 7.30 το βράδυ στην αίθουσα της Φιλαρμονικής Εταιρείας Πατρών, στην οδό Ρήγα Φεραίου 7.

Την εκδήλωση στην οποία θα παραστεί ο συνθέτης, συνδιοργανώνουν η Στέγη Γραμμάτων «Κωστής Παλαμάς», η ΕΣΗΕΠΗΝ, ο Σύνδεσμος Αχαΐας – Κύπρου «Αχαιών Ακτή».

Θέμα της εκδήλωσης είναι «από τον Ελύτη στον Κάλβο». Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο έγκριτος πατρινός φιλόλογος και ποιητής Διονύσης Καρατζάς, για τη μνήμη ως δύναμη αντίστασης και ο μουσικολόγος Παναγιώτης Αντ. Ανδριόπουλος, ο οποίος θα παρουσιάσει το μουσικό του έργο, με θέμα «Η Ελληνική τριλογία του Ηλία Ανδριόπουλου», ενώ τραγούδια του συνθέτη, θα ερμηνεύσει η υψίφωνος Δάφνη Πανουργιά.

Ο κριτικός και ιστορικός μουσικής Γιώργος Β. Μονεμβασίτης, στον πρόλογο του εν λόγω βιβλίου αναφέρει μεταξύ των άλλων: «Ο Ηλίας Ανδριόπουλος επέλεξε συνειδητά να υπηρετήσει το ρομαντισμό σε μια εποχή στην οποία κυριαρχεί το αντιρομαντικό πνεύμα.

Η εμμονή του στο ρομαντισμό εκφράζεται κυρίως στις μουσικές του καταθέσεις, τραγούδια σχεδόν αποκλειστικά, τα οποία από το 1976 μέχρι σήμερα συμβαδίζουν αρμονικά με την εξέλιξη του ελληνικού τραγουδιού, αποτελώντας σημαντικούς αιμοδότες του. Εκλαμβάνοντας ωστόσο ως πρόσταγμα την παραίνεση του Καβάφη “Λαλήσωμεν, λαλήσωμεν σιγή δεν μας αρμόζει” (αποκηρυγμένο ποίημα “Λόγος και σιγή” του 1892) άρχισε νωρίς να εκφράζει την ανάγκη επικοινωνίας του και δια του γραπτού λόγου.

Η μουσική του πορεία είναι λίγο πολύ γνωστή. Τα τραγούδια του συνεχίζουν να μεταδίδονται από το ραδιόφωνο, να τραγουδιούνται από παρέες. Δεν είναι, όμως, τόσο γνωστή η συγγραφική του δραστηριότητα, στην οποία εκφράζονται οι πολυδιάστατες ανησυχίες του. Από τα χρόνια της νιότης του έγραφε σχόλια-παρεμβάσεις για τη μουσική κυρίως, αλλά και για τον ελληνικό πολιτισμό γενικότερα, τα οποία δημοσίευε, άλλοτε με τη μορφή του χρονογραφήματος, σκόρπια σε εφημερίδες και περιοδικά» .... «με γραπτό λόγο απέδωσε μέχρι σήμερα, πέραν των λιτών σε έκταση προαναφερθέντων σχολίων, τρία βιβλία που με το παρόν τέσσερα». «Αφήγηση των Ήχων», Κέδρος 2006, «Αντι-ηχήσεις», Μαΐστρος, 2008, «Το Αίνιγμα μιας Γενιάς-Μεταπλάσεις», Αργοναύτες 2013 και «Η Ελληνικότητα στη Ζωή και το Έργο μου», Αργοναύτες 2017.