LIVE: Κόντρα Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή για ακρίβεια και ιδιωτικό χρέος

Στη Βουλή συζητείται η επίκαιρη ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και το ιδιωτικό χρέος, στο πλαίσιο της «Ωρας του Πρωθυπουργού».

Σφοδρή επίθεση Ανδρουλάκη στη ΝΔ



Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι η ελληνική κοινωνία «έχει αγανακτήσει» από το κόστος ζωής και την ακρίβεια.

Κατηγόρησε, παράλληλα, τη Νέα Δημοκρατία ότι «ανακοινώνει μέτρα παυσίπονα ή μέτρα κοροϊδία» και ζήτησε «πολιτική αλλαγή» ως μοναδική διέξοδο για τους πολίτες.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τον πρωθυπουργό να «μπει στη θέση της μέσης ελληνικής οικογένειας», λέγοντας ότι σε τέσσερα χρόνια οι τιμές στα τρόφιμα «αυξήθηκαν κατά 34%», ενώ «το μοσχαρίσιο κρέας από 12–13 ευρώ πήγε 18–19 ευρώ το κιλό». Όπως τόνισε, «1 στα 3 νοικοκυριά δαπανά πάνω από το 40% του εισοδήματός του για τη στέγαση», ενώ «οι μισές οικογένειες στη χώρα δεν μπορούν να πάνε ούτε μία εβδομάδα διακοπές».

Την ίδια ώρα, αναφέρθηκε στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες που «πνίγονται από τα χρέη και το κόστος ενέργειας» και στους αγρότες που βλέπουν «το κόστος παραγωγής να απογειώνεται», με αυξήσεις «72,3% στα λιπάσματα και σχεδόν 40% στις ζωοτροφές». «Τι έχετε να πείτε για τον συνταξιούχο των 500 ευρώ που δεν βγάζει ούτε το δεκαπενθήμερο;» ανέφερε, ενώ έκανε λόγο για νέους και φοιτητές που «δεν μπορούν να βρουν σπίτι σε λογικές τιμές λόγω έλλειψης προσφοράς».

Βασικά σημεία της τοποθέτησης Ανδρουλάκη:

Η ελληνική κοινωνία έχει αγανακτήσει από το κόστος ζωής και το κόστος παραγωγής.

Ολο ανακοινώνετε μέτρα που αποδεικνύονται είτε παυσίπονα είτε κοροϊδία.

Ο αγρότης βλέπει το κόστος παραγωγής να απογειώνεται.

Τι έχετε να πείτε για τον συνταξιούχο των 500 ευρώ;

Οσα λεφτά και να μοιράσετε σε μίντια και επικοινωνιακούς βραχίονες, η πραγματικότητα δεν αλλάζει.

Η αγοραστική δύναμη του ελληνικού λαού είναι η 2η μικρότερη στην Ε.Ε.

Οι πολίτες πληρώνουν πανάκριβα την ασυδοσία των ολιγοπωλίων.

Εξι χρόνια τώρα χάνει η συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού προς όφελος των ισχυρών και των λίγων.

Το 62% των νοικοκυριών μόλις που τα βγάζει πέρα.

Η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώρες με αρνητική αποταμίευση.

Τα ολιγοπώλια θησαυρίζουν κι εσείς πετάτε χαρταετό.

Το μερίδιο των κερδών των μεγάλων αυξάνεται διαρκώς.

Πήρατε μέτρα-παρωδία όπως τα χρωματιστά τιμολόγια.

Η βαρύτητα της επιστολής για την ακρίβεια που στείλατε στην φον ντερ Λάιεν ήταν ανάλογη των επιστολών του Ιησού που μοιράζει ο Βελόπουλος.

2.000 κωδικοί προϊόντων και δεν περιλαμβάνουν νωπά τρόφιμα.

Το καλάθι περιλαμβάνει καβουροδαγκάνες και όλοι γνωρίζουν ότι ο λαός μας αν δεν φάει καβουροδαγκάνες δεν μπορεί να αντέξει.

Δεν θέλετε έναν μηχανισμό για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους επειδή αντιδρούν οι servicers και οι τράπεζες.

Εχουμε καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις για την α’ κατοικία, για τους εγγυητές, για τους δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου.

Προτείνουμε 120 δόσεις για να αναπνεύσει όλη η μικρομεσαία τάξη.

Οι πολίτες έχουν κουραστεί να ακούν ψέματα και προπαγάνδα που συγκρούονται με το καθημερινό τους βίωμα.

Ο ελληνικός λαός απαιτεί αξιοπρέπεια.

Εσείς δεν τους προσφέρετε τίποτα.

Γι’ αυτό χρειάζεται πολιτική αλλαγή που θα κάνει την ελπίδα να νικήσει ξανά τον φόβο και την ανασφάλεια.



Βασικά σημεία της ομιλίας Μητσοτάκη:

Το αυξημένο κόστος ζωής είναι το πρώτο πρόβλημα που απασχολεί τα ελληνικά νοικοκυριά.

Η άμυνα απέναντι στην ακρίβεια αποτελεί την πρώτη μας προτεραιότητα.

Η αμυνα αυτή πρέπει να εδράζεται σε πραγματικά δεδομένα. Μακρία από γενικεύσεις, απλουστεύσεις, fake news.

Είναι καλό να επισημάνουμε που βρισκόμαστε σήμερα, αλλά και να μην ξεχνάμε που ξεκινήσαμε το 2019 όταν η Ν.Δ. ανέλαβε το τιμόνι του τόπου.

Το παγκόσμιο εμπόριο γονάτισε από την πανδημία.

Μετά, ήταν ανεμενόμενο ότι θα πηγαίναμε σε αύξηση της ζήτησης που θα φούντωνε τον πληθωρισμό.

Κατόπιν ξέσπασε η ενεργειακή κρίση ως απότοκο του πολέμου στην Ουκρανία.

Παντού στην Ευρώπη οι τιμές αυξήθηκαν 40% στα τρόφιμα. Στην πατρίδα μας 37%.

Τα πήγαμε καλύτερα στην ενέργεια, χειρότερα στα ενοίκια.

Είναι μύθος να λέγεται ότι έχουμε το υψηλότερο ρεύμα στην Ευρώπη.

Υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα ακρίβειας αλλά πρέπει να βρούμε ρεαλιστικά ποια είναι η καλύτερη αντιμετώπιση.

Η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων.

Εχουμε αρκετές επιτυχίες σε αυτόν τον τομέα.

Ο μέσος κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί 38%. Θα φτάσει σίγουρα τα 950 ευρώ το 2027.

Να συμφωνήσουμε ότι τα απλά μαθηματικά λένε ότι ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε παραπάνω από τον πληθωρισμό.

Το ίδιο ισχύει και για τη μέση αμοιβή στον ιδιωτικό τομέα.

Εχουμε σημαντικές αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων.

Είμαι περήφανος γιατί αυτή η κυβέρνηση επέλεξε να στηρίξει έμπρακτα τους ενστόλους μας.