Σύνταγμα: Από πού θα έρθει το χριστουγεννιάτικο δέντρο που θα στολιστεί στην πλατεία

Το υπουργείο εξέδωσε την καθιερωμένη απόφαση για αυτή την περίοδο του έτους, με την οποία δίνεται το πράσινο φως για την κοπή χριστουγεννιάτικων δέντρων και διακοσμητικών κλαδιών από οργανωμένες δεντροφυτείες.

Για ακόμη μία χρονιά, η Χαλκιδική κρατά τα «σκήπτρα», καθώς από τις φυτείες της θα προέλθουν πάνω από 30.000 έλατα. Τα πρώτα δέντρα που θα μεταφερθούν είναι εκείνα που προορίζονται για τον στολισμό δημόσιων χώρων

Σε ό,τι αφορά μάλιστα στην Αθήνα, το έλατο της πλατείας Συντάγματος θα έρθει από τη Βυτίνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόνο από το δασαρχείο Πολυγύρου θα φύγουν 27.470 έλατα, 5.355 σε γλάστρες και 170 με ριζικό σύστημα. Από το δασαρχείο Αρναίας θα προστεθούν ακόμη 3.500 δέντρα. Μάλιστα, από την Αρναία θα ταξιδέψει το έλατο που θα στολίσει το Κέντρο Πολιτισμού «Σταύρος Νιάρχος».



Εκτός Χαλκιδικής, μεγάλοι «παίκτες» στην παραγωγή χριστουγεννιάτικων δέντρων παραμένουν τα Τρίκαλα (4.650 έλατα και 300 ψευδοέλατες), η Σπερχειάδα (4.410), η Σπάρτη (2.150), το Καρπενήσι (2.000), η Πιερία (1.040), η Κοζάνη (1.000) και η Κόρινθος (1.000).



Η διαδικασία είναι αυστηρά ελεγχόμενη, ώστε να διασφαλίζεται ότι όλα τα δέντρα προέρχονται από φυτείες και όχι από λαθροϋλοτομία. Κάθε έλατο θα φέρει δύο καρτέλες ταυτοποίησης -μία στην κορυφή και μία χαμηλότερα- καθώς και ειδική σφραγίδα σε δύο σημεία της τομής, ώστε να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για τη γνησιότητά του.

Υπάρχουν και εξαιρέσεις: κάποια μεγάλα δέντρα για το Σύνταγμα, το ΚΠΙΣΝ, τη Λάρισα αλλά και τα χριστουγεννιάτικα πάρκα των Τρικάλων θα μεταφερθούν νωρίτερα. Ειδικές άδειες δόθηκαν και σε ξενοδοχεία, όπως το King George και το Ξενία Φλώρινας.

Πόσα δέντρα θα κοπούν ανά περιοχή:

Χαλκιδική: 36.495

Τρίκαλα: 4.650

Σπερχειάδα: 4.410

Σπάρτη: 2.150

Καρπενήσι: 2.000



