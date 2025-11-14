Βιβλίο Αλέξη Τσίπρα: Προσωρινή διαταγή του Πρωτοδικείου υπέρ των εκδόσεων

Προσωρινά μέτρα υπέρ των εκδόσεων Gutenberg όρισε ο πρόεδρος υπηρεσίας του Πρωτοδικείου, μετά την προσφυγή του εκδοτικού οίκου κατά της εκδοτικής εταιρείας Documento Media σχετικά με τη δημοσίευση αποσπασμάτων του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα.

Με προσωρινή διαταγή του ο πρόεδρος Πρωτοδικών διατάσσει:

- Την άμεση απόσυρση των αποσπασμάτων του βιβλίου

- Την απαγόρευση παρουσίασης και ψηφιακής διάχυσης αποσπασμάτων έως τη νόμιμη κυκλοφορία του βιβλίου και

- Την απαγόρευση, αναπαραγωγή, διανομή, εμπορία και εκμετάλλευση αποσπασμάτων έως τη νόμιμη κυκλοφορία του.

Η συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε ο εκδοτικός οίκος προσδιορίστηκε για τις 20 Απριλίου 2026.