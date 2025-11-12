Βιβλίο Τσίπρα: Νομικές ενέργειες από τον εκδοτικό οίκο - Καταγγέλλει υποκλοπή αρχείων

Στη Δικαιοσύνη έχει προσφύγει ο εκδοτικός οίκος Gutenberg για την προστασία των δικαιωμάτων του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα «Ιθάκη» μετά από δημοσιεύματα που αναφέρονταν στο περιεχόμενο του βιβλίου ή παρέθεταν αποσπάσματα.

Μάλιστα στην ανακοίνωσή του κάνει λόγο για παράνομη απόκτηση αλλά και «υποκλοπή ηλεκτρονικών αρχείων». Διατυπώσεις που προφανώς δημιουργούν ερωτήματα και σοβαρό πολιτικό προβληματισμό.

Η ανακοίνωση του εκδοτικού οίκου Gutenberg

«Ο εκδοτικός οίκος Gutenberg βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να υπενθυμίσει το αυτονόητο προς όλους: Η απόφαση του πότε και πώς θα δημοσιευτεί ένα έργο ή μέρος αυτού, καθώς και η αναπαραγωγή του, αφορά αποκλειστικά τον δημιουργό του και τον εκδοτικό οίκο στον οποίο έχουν εκχωρηθεί τα σχετικά δικαιώματα.

Οι διατάξεις που προστατεύουν την πνευματική ιδιοκτησία για παράνομη κτήση, αναπαραγωγή και δημοσίευση είναι σαφείς και αυστηρές.

Σε αυτό το πλαίσιο ο εκδοτικός μας οίκος ενημερώνει πως για πρώτη φορά, στη πολυετή διαδρομή μας στο χώρο του βιβλίου, αναγκαστήκαμε να προβούμε σε νομικές ενέργειες προκειμένου να σταματήσει η κυκλοφορία δημοσιευμάτων που περιέχουν αποσπάσματα του βιβλίου «ΙΘΑΚΗ» του Αλέξη Τσίπρα, τα οποία προφανώς έχουν παρανόμως αποκτηθεί μέσω υποκλοπής ηλεκτρονικών αρχείων.

Δηλώνουμε ρητά ότι ο εκδοτικός μας οίκος επιφυλάσσεται να ασκήσει, κάθε ένδικο μέσο σε περίπτωση νέων δημοσιεύσεων ή τυχόν αναδημοσιεύσεων που παραβιάζουν τις σχετικές διατάξεις του νόμου περί Προστασίας της Πνευματικής Ιδιοκτησίας.»