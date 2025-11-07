Στις 3 Δεκεμβρίου η παρουσίαση του βιβλίου του Αλ. Τσίπρα

Την παρουσίαση του βιβλίου του Αλ. Τσίπρα "Ιθάκη" την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 ανακοίνωσαν οι εκδόσεις Gutenberg. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Παλλάς (Αθήνα-Βουκουρεστίου 5). Το βιβλίο θα βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου.

Όπως έγινε χθες (06/11/25) γνωστό, η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα, αναμένεται να κυκλοφορήσει και σε audiobook, σε ηχητική μορφή δηλαδή.

Για τις ανάγκες του audioBook της «Ιθάκης» ηχογραφήθηκε το βιβλίο στα στούντιο της BookVoice, στο μεγαλύτερο μέρος με τη φωνή του Αιμίλιου Χειλάκη ενώ κάποια μέρη, μεταξύ των οποίων ο πρόλογος και ο επίλογος, από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα.