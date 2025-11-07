Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ευρώπη δεν μπορεί να εξαρτάται ενεργειακά από την Τουρκία

«Θέλουμε να διασφαλίσουμε τις ενεργειακές υποδομές χωρίς γεωπολιτικές εντάσεις», τόνισε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του
Τη σημασία που έχει για την Ελλάδα η συνεργασία με τις ΗΠΑ στον τομέα της ενέργειας και τα πολυεπίπεδα οφέλη για τη χώρα μας τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης , στην ομιλία στη δεύτερη ημέρα της Συνόδου της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) Ελλάδας – ΗΠΑ στο Ζάππειο, το πρωί της Παρασκευής (7.11.25).
«Δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα καλύτερο μέρος για να βρίσκομαι για τη διατλαντική συνεργασίας μας. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να την εμβαθύνουμε στον τομέα της ενέργειας», τόνισε στην αρχή της ομιλίας του στη Σύνοδο για την Ενέργεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
«Η Ευρώπη όπως ξέρουμε είναι ένας μεγάλος εισαγωγέας ενέργειας. Οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί και θα υπογραφούν μας δείχνουν ότι υπάρχει ουσία πίσω από τη συνεργασία», υπογράμμισε και συνέχισε: «Αυτή η συνεργασία δεν βασίζεται μόνο στο εμπόριο αλλά και στους κοινούς στόχους. Ελλάδα και ΗΠΑ έχουν ευθύνη να παρέχουν ενέργεια στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Θέλουμε να διασφαλίσουμε τις ενεργειακές υποδομές χωρίς γεωπολιτικές εντάσεις. Θέλουμε να αναπτύξουμε νέες συνεργασίες και να προωθήσουμε τις πράσινες πολιτικές, ο καθένας με διαφορετικό τρόπο. Δεν φοβόμαστε τον ανταγωνισμό».
Δείτε την παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 6η υπουργική συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC)
«Η Ελλάδα έχει χαράξει τον δικό της ενεργειακό δρόμο και πήραμε την στρατηγική απόφαση να φύγουμε από τον λιγνίτη και για περιβαλλοντικούς και για οικονομικούς λόγους γιατί ήταν πολύ ακριβός. Επενδύσαμε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειες και ως αποτέλεσμα οι ΑΠΕ αυτή τη στιγμή καλύπτουν πάνω από το 50% των αναγκών μας», επισήμανε.
«Όσον αφορά στην ανάπτυξη του δικτύου θέλουμε να προωθήσουμε και την αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας για να είμαστε πιο ευέλικτοι. Είμαστε στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων και εφόσον είμαστε ένας σταθερός πάροχος ενέργειας σε χαμηλή τιμή θα προχωρήσουμε καλύτερα. Είναι μια μεγάλη μεταμόρφωση στη χώρα και έχουμε πραγματικά ξεκινήσει πολύ το ερευνητικό μας πρόγραμμά για τα κοιτάσματα υδρογόνου», συνέχισε.
«Πρέπει να προσπαθήσουμε να εξυγιάνουμε την αγορά ενέργειας. Είναι άδικες οι διαφορές στις τιμές που βλέπουμε στην Ευρώπη. Χρειάζεται μια ενιαία αγορά ενέργειας σε όλη την Ευρώπη και να την εντάξουμε σε ένα πλαίσιο ασφάλειας και περισσότερων θέσεων εργασία. Τώρα περισσότερο από ποτέ η ενέργεια είναι συνδεδεμένη με την γεωπολιτική ασφάλεια και την οικονομία», είπε.
«Αυτή η συνάντηση είναι σημαντική γιατί συμβολίζει τον δυνατό δεσμό ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ελλάδα. Όταν βλέπω τις αντιπροσωπείες υψηλού επιπέδου στην Ελλάδα δείχνει ότι η σχέση μας γίνεται ισχυρότερη κάθε χρόνο. Έχουμε πολλά να καταφέρουμε μαζί και αν θέσουμε τους στόχους αυτούς θα τους πετύχουμε», κατέληξε ο πρωθυπουργός.
