Κυριάκος Μητσοτάκης: Η Ευρώπη δεν μπορεί να εξαρτάται ενεργειακά από την Τουρκία

Τη σημασία που έχει για την Ελλάδα η συνεργασία με τις ΗΠΑ στον τομέα της ενέργειας και τα πολυεπίπεδα οφέλη για τη χώρα μας τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης , στην ομιλία στη δεύτερη ημέρα της Συνόδου της Σύμπραξης για τη Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC) Ελλάδας – ΗΠΑ στο Ζάππειο, το πρωί της Παρασκευής (7.11.25).

«Δεν μπορώ να σκεφτώ κανένα καλύτερο μέρος για να βρίσκομαι για τη διατλαντική συνεργασίας μας. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να την εμβαθύνουμε στον τομέα της ενέργειας», τόνισε στην αρχή της ομιλίας του στη Σύνοδο για την Ενέργεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Η Ευρώπη όπως ξέρουμε είναι ένας μεγάλος εισαγωγέας ενέργειας. Οι συμφωνίες που έχουν υπογραφεί και θα υπογραφούν μας δείχνουν ότι υπάρχει ουσία πίσω από τη συνεργασία», υπογράμμισε και συνέχισε: «Αυτή η συνεργασία δεν βασίζεται μόνο στο εμπόριο αλλά και στους κοινούς στόχους. Ελλάδα και ΗΠΑ έχουν ευθύνη να παρέχουν ενέργεια στους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Θέλουμε να διασφαλίσουμε τις ενεργειακές υποδομές χωρίς γεωπολιτικές εντάσεις. Θέλουμε να αναπτύξουμε νέες συνεργασίες και να προωθήσουμε τις πράσινες πολιτικές, ο καθένας με διαφορετικό τρόπο. Δεν φοβόμαστε τον ανταγωνισμό».

Δείτε την παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην 6η υπουργική συνάντηση της Διατλαντικής Συνεργασίας για την Ενέργεια (P-TEC)