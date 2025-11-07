Αιγάλεω: Πατέρας τραυμάτισε στον λαιμό με μαχαίρι την 19χρονη κόρη του

Η κοπέλα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της
Στη σύλληψη ενός 75χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας της κόρης του προχώρησαν αστυνομικοί στο Αιγάλεω το απόγευμα της Πέμπτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες η σύλληψη του 75χρονου πατέρα έγινε γιατί τραυμάτισε με μαχαίρι στον λαιμό την 19χρονη κόρη του.
Η κοπέλα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της.
Σημειώνεται ότι αρχικά η εικόνα που είχε δοθεί στους αστυνομικούς ήταν ότι η 19χρονη τραυματίστηκε ενώ προσπαθούσε να σταματήσει τον πατέρα της από το να αυτοκτονήσει
