Αιγάλεω: Πατέρας τραυμάτισε στον λαιμό με μαχαίρι την 19χρονη κόρη του

Στη σύλληψη ενός 75χρονου για απόπειρα ανθρωποκτονίας της κόρης του προχώρησαν αστυνομικοί στο Αιγάλεω το απόγευμα της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες η σύλληψη του 75χρονου πατέρα έγινε γιατί τραυμάτισε με μαχαίρι στον λαιμό την 19χρονη κόρη του.

Η κοπέλα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της.

Σημειώνεται ότι αρχικά η εικόνα που είχε δοθεί στους αστυνομικούς ήταν ότι η 19χρονη τραυματίστηκε ενώ προσπαθούσε να σταματήσει τον πατέρα της από το να αυτοκτονήσει