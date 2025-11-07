Βορίζια: Σιωπή από τους συλληφθέντες για το μακελειό – Ο Χρυσοχοΐδης στο Ηράκλειο με νέα μέτρα για την οπλοκατοχή

«Μπαλάκι» ευθυνών από τις 2 οικογένειες που προκάλεσαν το λουτρό αίματος με τους πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης.

Τόσο οι Καργάκηδες όσο και οι Φραγκιαδάκηδες υποστηρίζουν πως δεν ξεκίνησαν εκείνοι τα πυρά και πως δεν είχαν προσχεδιάσει το μακελειό που εκτυλίχθηκε στη μέση του χωριού στο Ηράκλειο.

Μέχρι στιγμής έχουν προφυλακιστεί τα 2 αδέλφια τα οποία τόσες ημέρες νοσηλεύονταν φρουρούμενοι. Πρόκειται για έναν 25χρονο και τον 30χρονο ξάδελφό του – μέλη της οικογένειας Φραγκαδάκη. Και οι 2 αρνήθηκαν τις κατηγορίες κατά την μαραθώνια απολογία τους ενώ δεν έδωσαν πολλές πληροφορίες στις αρχές για τους φονικούς πυροβολισμούς στα Βορίζια Ηρακλείου καθώς η δικογραφία που έχει σχηματιστεί βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο.

Για τον 39χρονο νεκρό, ισχυρίστηκαν ότι είχε αναπτύξει ιλιγγιώδη ταχύτητα με το 4χ4 και άρχισε να πυροβολεί βγάζοντας το χέρι του από το παράθυρο. Σύμφωνα με το cretalive, οι 2 τραυματίες ισχυρίζονται ότι δέχθηκαν επίθεση με καλάσνικοφ από τουλάχιστον δύο άτομα, τα οποία βρίσκονταν στην πάνω πλευρά.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποφασιστεί που θα μεταφερθούν καθώς στις φυλακές Αλικαρνασσού κρατούνται συγγενείς του 39χρονου Καργάκη που έπεσε νεκρός και οι αρχές φοβούνται πως θα προκληθεί λουτρό αίματος πίσω από τα κάγκελα.

Την ερχόμενη Δευτέρα, τα 3 αδέλφια Φραγκιαδάκη τα οποία παραδόθηκαν μόνα τους στις αρχές –αφού αναζητούνταν για αρκετές ημέρες-, αναμένεται να απολογηθούν για το μακελειό.

Πρόκειται για τον 27χρονο ιδιοκτήτη της κατοικίας όπου εξερράγη η βόμβα, τον 29χρονο αδερφό του και τον μικρότερο τους, μόλις 19 χρόνων, ο οποίος είναι φαντάρος.

Οι αρχές αναζητούν τουλάχιστον ακόμη 1 άτομο.

Όσον αφορά τη σύλληψη δεύτερου ατόμου από την οικογένεια Καργάκη, και συγκεκριμένα του 47χρονου ξάδελφου του νεκρού Φανούρη, φαίνεται πως ταυτοποιήθηκε από βίντεο, που τραβήχτηκε την ώρα της συμπλοκής.

Θεωρείται από τα πλέον μετριοπαθή μέλη της οικογένειας και σύμφωνα με πληροφορίες κατονομάστηκε από τη μητέρα των 4 αδελφών και τη σύζυγο του ενός, που έδωσαν κατάθεση στην ανακρίτρια.

Σήμερα αναμένεται να οδηγηθεί στο δικαστικό μέγαρο Ηρακλείου και να ενημερωθεί για την κατηγορία, σε βαθμό κακουργήματος, που έχει ασκηθεί σε βάρος του.

Φόβοι για νέο αιματοκύλισμα – Ανοίγουν τα https://www.thebest.gr/article/810518-kratikos-sasmos-sta-borizia-ta-metra-gia-na-sunuparxoun-oi-duo-oikogeneies-se-apostasi-ligon-metronσχολεία τη Δευτέρα

Τα σχολεία παραμένουν κλειστά στα Βορίζια και φαίνεται πως θα ανοίξουν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, παρουσία παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών.

Στα Βορίζια Ηρακλείου η κατάσταση συνεχίζει να μυρίζει «μπαρούτι». Οι κάτοικοι φοβούνται πως ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξεσπάσει νέο επεισόδιο και θα μετρήσουν περισσότερα θύματα.

Κάποια από τα μέλη των 2 οικογενειών κάνουν έκκληση να σταματήσει εδώ η κόντρα ανάμεσα στις 2 οικογένειες ενώ άλλοι θέλουν να φτάσουν την κατάσταση στα άκρα για να εκδικηθούν για τους δικούς τους ανθρώπους

«Θέλουν να παίρνουν εκδίκηση και μπολιάζουν τα παιδάκια τους έτσι, στα αγόρια ειδικά, να πάρεις εκδίκηση για τον θάνατο του πατέρα σου. Άμα προκαλέσουν αυτοί, εννοείται ότι και η μία πλευρά θα κλαίει, και η άλλη», ανέφερε στο MEGA η αδερφή της 56χρονης που έπεσε νεκρή στα Βορίζια.

Η οικογένεια Καργάκη συνεχίζει να υποστηρίζει πως δεν τοποθέτησε τη βόμβα στο σπίτι του 27χρονου Φραγκιαδάκη.

Στο Ηράκλειο ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Με φόντο το σοκαριστικό επεισόδιο με τους πυροβολισμούς και τους 2 νεκρούς στα Βορίζια, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης αναμένεται σήμερα να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου από την Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου Κρήτης και να παρουσιάσει τις προτάσεις για την αυστηροποίηση του πλαισίου για την οπλοκατοχή, τη χρήση όπλου, όπως και για τους ελέγχους και την ανασύνταξη των αστυνομικών υπηρεσιών της Κρήτης.

Εντός των επόμενων ημερών, αναμένεται και η τοποθέτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την αυστηροποίηση του πλαισίου οπλοκατοχής.

Το γενικό πλαίσιο των ανακοινώσεων περιλαμβάνει πρωτοβουλίες στο κομμάτι της οπλοκατοχής και του τρόπου που δίνονται άδειες καθώς και στο πως διεξάγονται οι έλεγχοι. Ο πρωθυπουργός φέρεται να εργάζεται πάνω στα μέτρα που θα ανακοινώσει, αξιολογώντας και σχετικές προτάσεις που δέχεται από συνεργάτες του.

Παράλληλα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, θα υπάρξει και μόνιμη εγκατάσταση τμήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στην Κρήτη. Ταυτόχρονα θα παρθεί και μια σειρά από άλλα μέτρα – όπως ειδική αστυνόμευση σε συγκεκριμένες περιοχές, χωρίς να στοχοποιούνται κάτοικοι μιας περιοχής.