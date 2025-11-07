Πάτρα: Σήμερα η κηδεία της δικηγόρου Τέτης Τζαμαλούκα

Σήμερα, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι θα αποχαιρετήσουν τη δικηγόρο Τέτη Τζαμαλούκα, η οποία «έφυγε» χθες το πρωί, έπειτα από σύντομη μάχη με ασθένεια. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 12:30 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Πατρών.

Η είδηση του θανάτου της σκόρπισε θλίψη στην τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα στον νομικό κόσμο της Πάτρας, ο οποίος μέσα σε λίγες ημέρες θρηνεί την απώλεια ενός ακόμη μέλους, μετά τον Σπύρο Σοβαρτζιώτη.

Η Τέτη Τζαμαλούκα ήταν 61 ετών, μάχιμη δικηγόρος με έντονη κοινωνική δράση και είχε συμμετάσχει στις εκλογές ως υποψήφια με το ΚΚΕ. Ήταν αδελφή του δικηγόρου Θεόδωρου Τζαμαλούκα, κόρη του αείμνηστου δικηγόρου Βασίλη Τζαμαλούκα και της Πηνελόπης Τζαμαλούκα, ενώ αφήνει πίσω της έναν γιο.

Η απώλειά της αφήνει βαθύ κενό στην οικογένειά της, στους συναδέλφους της και σε όσους τη γνώριζαν μέσα από την επαγγελματική και κοινωνική της πορεία.