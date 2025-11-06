Βόνιτσα: Μάχη για τη ζωή του δίνει στη ΜΕΘ 47χρονος εργαζόμενος καθαριότητας

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 47χρονος εργαζόμενος στην καθαριότητα του Δήμου Ακτίου- Βόνιτσας, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Ο άνδρας, που απασχολείται ως συμβασιούχος συνοδός απορριμματοφόρου, τραυματίστηκε στο κεφάλι όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από το όχημα την ώρα της υπηρεσίας του.

Ο 47χρονος αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βόνιτσας και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις και διασωληνώθηκε.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπου και νοσηλεύεται, σύμφωνα με το epiruspost.gr.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Αιτωλοακαρνανίας επιβεβαιώνει το περιστατικό, τονίζοντας ότι πρόκειται για εργατικό ατύχημα που συνέβη «κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες» και εύχεται «περαστικά και γρήγορη ανάρρωση» στον τραυματία.