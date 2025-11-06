Back to Top
Εκτροπή Ι.Χ. και τραυματισμός οδηγού- Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρίου- ΒΙΝΤΕΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον κόμβο των Μαλαμάτων

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στις αρχές, ύστερα από τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε στον κόμβο των Μαλαμάτων Δωρίδας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Ι.Χ. αυτοκίνητο υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός δρόμου, σύμφωνα με το nafpaktianews.gr. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί και πλήρωμα του ΕΚΑΒ.

Ο οδηγός του οχήματος φέρεται να έχει τραυματιστεί και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

