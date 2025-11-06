Back to Top
Πάτρα: Νεαρές Ρομά «χτύπησαν» γνωστό σούπερ μάρκετ στην Έλληνος Στρατιώτου

«Χτενίζει» την περιοχή η Αστυνομία

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στην Αστυνομία, μετά από περιστατικό κλοπής σε γνωστό σούπερ μάρκετ της Πάτρας, στην οδό Έλληνος Στρατιώτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ομάδα νεαρών Ρομά εισήλθε στο κατάστημα και αφαίρεσε διάφορα προϊόντα. Οι δράστιδες έγιναν αντιληπτές από το προσωπικό, ωστόσο πρόλαβαν να διαφύγουν πριν φτάσουν στο σημείο οι αστυνομικές δυνάμεις.

Άμεσα ξεκίνησε κινητοποίηση για τον εντοπισμό τους, με περιπολικά να «χτενίζουν» την ευρύτερη περιοχή.

