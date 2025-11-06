Βορίζια: Προσωρινά κρατούμενοι οι δύο τραυματίες στο ΠΑΓΝΗ για τη φονική συμπλοκή

Όπως είπε η δικηγόρος, ο γαμπρός του 39χρονου έχει δώσει στις Αρχές “επακριβή σημεία για τις κινήσεις του την ημέρα” της ένοπλης συμπλοκής στα Βορίζια, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

“Τουλάχιστον για εμένα δεν μονώνει, δεν εξατομικεύει και δεν μπορεί να προσδιορίσει είτε να κατηγορήσει, αν θέλετε, με βάσει αυτό το στοιχείο οποιαδήποτε αρχή έναν άνθρωπο με τέτοιες βαρύτατες κατηγορίες. Ο ίδιος δεν αναγνωρίζει το πρόσωπό του στο βίντεο είπε η δικηγόρος του και πρόσθεσε πως στο βίντεο “διακρίνονται μόνο δύο φιγούρες χωρίς τίποτε άλλο”.

Ο 43χρονος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και, σύμφωνα μα το patris.gr, αρνείται τις κατηγορίες ενώ η δικηγόρος του, μιλώντας για το βίντεο που “τον έκαψε” λέει ότι δεν φαίνονται “παρά μόνο δύο φιγούρες.

Αρνείται τις βαρύτατες κατηγορίες που του ασκήθηκαν ο 43χρονος Αρνείται τις βαρύτατες κατηγορίες που του ασκήθηκαν ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου ο οποίος ζήτησε και έλαβε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Δευτέρας.

Πρόκειται, όπως αναφέρει το cretalive, για τον 25χρονο αδερφό του ιδιοκτήτη της κατοικίας στην οποία εξερράγη η βόμβα και έναν ξάδελφό τους, 30 ετών.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν για τη φονική συμπλοκή στα Βορίζια οι δύο τραυματίες που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, μετά την απολογία τους ενώπιον της αρμόδιας Ανακρίτριας Ηρακλείου.

Ο 43χρονος γαμπρός του 39χρονου βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και της απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή, καθώς σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τα προαναφερόμενα αδικήματα.

Ο 43χρονος που συνελήφθη κατά την διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης, σε κτηνοτροφική μάντρα ιδιοκτησίας του, πήρε πλέον το δρόμο της ανακρίτριας προκειμένου να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί.

Σημειώνεται ότι ο 43χρονος οδηγήθηκε νωρίτερα στα δικαστήρια Ηρακλείου, με αλεξίσφαιρο γιλέκο και παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Ο κατηγορούμενος έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Δευτέρα.

Υπενθυμίζεται ότι ο γαμπρός του 39χρονου συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου για οπλοκατοχή, εντούτοις προέκυψαν σοβαρά στοιχεία, μαρτυρικές καταθέσεις και βιντεοληπτικό υλικό στο οποίο καταγράφεται να ανοίγει πυρ, σκαρφαλωμένος στο τοιχίο της αυλής της κατοικίας στα Βορίζια στην οποία τοποθετήθηκε η βόμβα.

Καθώς μάλιστα ήταν ο μόνος που πυροβολούσε από ταράτσα και η σφαίρα που στέρησε την ζωή στην 56χρονη προερχόταν από ψηλά, θεωρείται από τις Αρχές πως εκείνος κατά πάσα πιθανότητα ευθύνεται για τον θάνατό της.

Σε ένα μέρος του βίντεο που δεν έχει δει το φως της δημοσιότητας, ο ένοπλος στρίβει το κεφάλι και η κάμερα του ατόμου που τον τράβαγε χωρίς να το καταλάβει εκείνος και ο συνεργός του, κατέγραψε το πρόσωπό του. Έτσι ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη.

Απολογούνται τη Δευτέρα τα τρία αδέρφια

Παράλληλα, τα τρία αδέλφια που φέρονται να εμπλέκονται στη συμπλοκή έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα (10/11).

Ο ανήλικος που φέρεται να παρείχε προσωρινή κάλυψη σε έναν από τους παραδοθέντες αφέθηκε ελεύθερος, με ορισμό δικάσιμου, 25 Φεβρουαρίου 2026, ενώ ο πατέρας του που συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία και αφέθηκε επίσης ελεύθερος.

Η έρευνα συνεχίζεται, καθώς οι αρχές αξιολογούν τα νέα στοιχεία για να αποσαφηνιστεί πλήρως ο ρόλος όλων των εμπλεκομένων.

Βορίζια: Ψάχνουν σε πηγάδια, σπηλιές και μνήματα για όπλα

Στο μεταξύ, οι έρευνες της Ασφάλειας Ηρακλείου και του κλιμακίου των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που παραμένουν στην Κρήτη μέχρι την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης που αιματοκύλισε τα Βορίζια Ηρακλείου, παραμένουν ασταμάτητες.

Προσπαθούν να εντοπίσουν και τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό. Έτσι λοιπόν στήθηκε μία τεράστια επιχείρηση και τα προηγούμενα 24ωρα, με ανιχνευτές μετάλλων σε πηγάδια της περιοχής, σε σπηλιές ακόμα και σε παλιά και ανοιγμένα μνήματα νεκροταφείων της γύρω περιοχής, που κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί ως κρυψώνες όπλων, με αρνητικό έως τώρα αποτέλεσμα.

Αυτό που προβληματίζει ιδιαίτερα τις Αρχές όμως είναι ότι παραμένει εξαιρετικά έκρυθμη η κατάσταση ανάμεσα στις δύο αντίπαλες οικογένειες παρότι κάποιοι ζητούν να λήξει εδώ αυτή η αντιπαράθεση που έχει κοστίσει σε ζωές και από τις δύο πλευρές, με την παρουσία της Αστυνομίας στην περιοχή να παραμένει έντονη για κάθε ενδεχόμενο.

Ελεύθεροι οι 3 προσαχθέντες

Στο πλαίσιο των ερευνών, χθες, το βράδυ της Τετάρτης (05/11) έγιναν τρεις προσαγωγές ατόμων που αποπειράθηκαν να εισέλθουν στο χωριό χωρίς να μένουν εκεί.

Ωστόσο, οι προσαχθέντες δεν σχετίζονται με το συμβάν και ήθελαν να δουν τι γίνεται στο χωριό. Αφέθηκαν ελεύθεροι και δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους.