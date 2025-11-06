Βορίζια: Συνελήφθη και ο δεύτερος άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο με τον γαμπρό του 39χρονου - Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 43χρονος

Οι Αρχές ξεψαχνίζουν κάθε σπίτι στο χωριό αλλά και δε διπλανά χωριά ψάχνοντας για στοιχεία

Στα χέρια των Αρχών στην Κρήτη βρίσκεται ο δεύτερος άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο και δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου νεκρού άντρα να πυροβολεί στο μακελειό στα Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είναι ξάδερφος του νεκρού. Η αστυνομία αναζητούσε τον άνδρα για να συλληφθεί μετά το μακελειό στα Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης καθώς διακρίνεται στο βίντεο που έφτασε στα χέρια της ΕΛΑΣ και δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου να πυροβολεί. Στο μεταξύ προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε από τον εισαγγελέα ο 43χρονος που συνελήφθη την Τετάρτη σε κτηνοτροφική μάντρα ιδιοκτησίας του, για το μακελειό στα Βορίζια. Ο 43χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Ηρακλείου, παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Ο εισαγγελέας άσκησε στον 43χρονο ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή. Ο γαμπρός του 39χρονου που σκοτώθηκε στην ανταλλαγή πυροβολισμών, συνελήφθη χθες στο πλαίσιο των ερευνών όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του εξώ από τα Βορίζια επιμελώς κρυμμένα οπλισμό, φυσίγγια και άλλα αντικείμενα.

Αναφορικά με βίντεο που έχει δει το «φως» της δημοσιότητας και φέρεται να τον δείχνει να πυροβολεί με καλάσνικοφ από ύψωμα κοντά στο σπίτι που τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός, η συνήγορός του, Θεονύμφη Μπέρκη, δήλωσε: «Το βίντεο δεν εξατομικεύει και δεν μπορεί να κατηγορήσει έναν άνθρωπο, ειδικά με τέτοιας βαρύτητας άσκηση ποινικής δίωξης. Φαίνονται δύο φιγούρες». Σε εξέλιξη οι απολογίες των δύο τραυματιών

Ξεκίνησε λίγο πριν από τις 15:00 η διαδικασία των απολογιών των δυο τραυματιών που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ. Πρόκειται για τον 25χρονο αδερφό του ιδιοκτήτη της κατοικίας στην οποία εξερράγη η βόμβα και έναν ξάδελφό τους, ηλικίας 30 ετών. Σε βάρος τους, έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.