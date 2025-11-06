Βορίζια: Συνελήφθη και ο δεύτερος άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο με τον γαμπρό του 39χρονου - Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο 43χρονος

Οι Αρχές ξεψαχνίζουν κάθε σπίτι στο χωριό αλλά και δε διπλανά χωριά ψάχνοντας για στοιχεία
Στα χέρια των Αρχών στην Κρήτη βρίσκεται ο δεύτερος άνδρας που εμφανίζεται στο βίντεο και δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου νεκρού άντρα να πυροβολεί στο μακελειό στα Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες είναι ξάδερφος του νεκρού.
Η αστυνομία αναζητούσε τον άνδρα για να συλληφθεί μετά το μακελειό στα Βορίζια στο Ηράκλειο Κρήτης καθώς διακρίνεται στο βίντεο που έφτασε στα χέρια της ΕΛΑΣ και δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου να πυροβολεί.
Στο μεταξύ προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα ζήτησε και έλαβε από τον εισαγγελέα ο 43χρονος που συνελήφθη την Τετάρτη σε κτηνοτροφική μάντρα ιδιοκτησίας του, για το μακελειό στα Βορίζια.
Ο 43χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Ηρακλείου, παρουσία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Ο εισαγγελέας άσκησε στον 43χρονο ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος της 56χρονης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.
Ο γαμπρός του 39χρονου που σκοτώθηκε στην ανταλλαγή πυροβολισμών, συνελήφθη χθες στο πλαίσιο των ερευνών όταν οι αστυνομικοί εντόπισαν σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του εξώ από τα Βορίζια επιμελώς κρυμμένα οπλισμό, φυσίγγια και άλλα αντικείμενα.
Αναφορικά με βίντεο που έχει δει το «φως» της δημοσιότητας και φέρεται να τον δείχνει να πυροβολεί με καλάσνικοφ από ύψωμα κοντά στο σπίτι που τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός, η συνήγορός του, Θεονύμφη Μπέρκη, δήλωσε: «Το βίντεο δεν εξατομικεύει και δεν μπορεί να κατηγορήσει έναν άνθρωπο, ειδικά με τέτοιας βαρύτητας άσκηση ποινικής δίωξης. Φαίνονται δύο φιγούρες».
Σε εξέλιξη οι απολογίες των δύο τραυματιών
Ξεκίνησε λίγο πριν από τις 15:00 η διαδικασία των απολογιών των δυο τραυματιών που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ. Πρόκειται για τον 25χρονο αδερφό του ιδιοκτήτη της κατοικίας στην οποία εξερράγη η βόμβα και έναν ξάδελφό τους, ηλικίας 30 ετών.
Σε βάρος τους, έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή.
Βορίζια: Ψάχνουν σε πηγάδια, σπηλιές και μνήματα για όπλα
Εξι προσαγωγές έγιναν σήμερα μετά από μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που έγινε το πρωί της Παρασκευής στο χωριό Βορίζια, όπου οι έρευνες συνεχίζονται μετά την αιματηρή που συνέβη το Σάββατο 1/11, όταν έπεσαν βροχή οι σφαίρες στη συμπλοκή που σημειώθηκε μεταξύ δυο αντίπαλων οικογενειών και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δυο ανθρώπων και τον τραυματισμό τεσσάρων ακόμη ατόμων.
Στο μεταξύ, οι έρευνες της Ασφάλειας Ηρακλείου και του κλιμακίου των αστυνομικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που παραμένουν στην Κρήτη μέχρι την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης που αιματοκύλισε τα Βορίζια Ηρακλείου, παραμένουν ασταμάτητες.
Προσπαθούν να εντοπίσουν και τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο μακελειό. Έτσι λοιπόν στήθηκε μία τεράστια επιχείρηση και τα προηγούμενα 24ωρα, με ανιχνευτές μετάλλων σε πηγάδια της περιοχής, σε σπηλιές ακόμα και σε παλιά και ανοιγμένα μνήματα νεκροταφείων της γύρω περιοχής, που κατά καιρούς έχουν χρησιμοποιηθεί ως κρυψώνες όπλων, με αρνητικό έως τώρα αποτέλεσμα.
Αυτό που προβληματίζει ιδιαίτερα τις Αρχές όμως είναι ότι παραμένει εξαιρετικά έκρυθμη η κατάσταση ανάμεσα στις δύο αντίπαλες οικογένειες παρότι κάποιοι ζητούν να λήξει εδώ αυτή η αντιπαράθεση που έχει κοστίσει σε ζωές και από τις δύο πλευρές, με την παρουσία της Αστυνομίας στην περιοχή να παραμένει έντονη για κάθε ενδεχόμενο.
Ελεύθεροι οι 3 προσαχθέντες
Στο πλαίσιο των ερευνών, το βράδυ της Τετάρτης έγιναν τρεις προσαγωγές ατόμων που αποπειράθηκαν να εισέλθουν στο χωριό χωρίς να μένουν εκεί.
Ωστόσο, οι προσαχθέντες δεν σχετίζονται με το συμβάν και ήθελαν να δουν τι γίνεται στο χωριό. Αφέθηκαν ελεύθεροι και δεν προέκυψε κάτι σε βάρος τους.
