Βορίζια: Ο 43χρονος δεν ήταν μόνος όταν άνοιξε πυρ- Αναζητείται δεύτερο άτομο

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια Ηρακλείου, με τις αρχές να αναζητούν ακόμη ένα άτομο που φέρεται να είχε άμεση εμπλοκή στη συμπλοκή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το άτομο αυτό βρισκόταν μαζί με τον γαμπρό του 39χρονου στο μπαλκόνι του ιδιόκτητου χώρου και από εκεί πυροβολούσαν κατά ριπάς προς το σημείο της επίθεσης. Το απόγευμα της Τετάρτης η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη του γαμπρού του νεκρού Φανούρη Καργάκη, καθώς υπάρχουν στοιχεία που τον συνδέουν άμεσα με το περιστατικό.

Κατά τις έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε σπηλιά λίγα μέτρα έξω από την Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου καραμπίνα και δεκάδες φυσίγγια, προσεκτικά κρυμμένα στον χώρο που ανήκει στον 43χρονο. Η περιοχή έχει αποκλειστεί, ενώ ειδικά κλιμάκια συλλέγουν αποτυπώματα και δείγματα DNA από τα όπλα και τους κάλυκες, προκειμένου να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Η ΕΛ.ΑΣ. συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του δεύτερου ατόμου και τη διαλεύκανση των συνθηκών που οδήγησαν στο μακελειό.

Βίντεο που δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου να πυροβολεί την ώρα της συμπλοκής

Ο άνδρας συλλαμβάνεται για παράβαση του νόμου περί όπλων αλλά και για ένοπλη συμμετοχή στο μακελειό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, η συμμετοχή του συγκεκριμένου άνδρα ήταν ενεργή στο μακελειό. Οι Αρχές ελέγχουν εάν είναι το πρόσωπο που πυροβόλησε την 56χρονη.

Οι Αρχές άλλωστε έχουν στα χέρια τους βίντεο που δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου να πυροβολεί την ώρα της συμπλοκής.

Σύμφωνα με τις περιγραφές των συγγενών της άτυχης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, είναι το άτομο που βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού της έκρηξης, κρατούσε καλάσνικοφ και πυροβολούσε από ψηλά προς το σημείο της αιματηρής συμπλοκής.

Θα εξεταστεί από τη δικαιοσύνη αν αυτός ευθύνεται για το θανάσιμο τραυματισμό της 56χρονης που εκτιμάται ότι προκλήθηκε από καλάσνικοφ.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές.

Στα χέρια της η ελληνική αστυνομία έχει ένα βίντεο, το οποίο δείχνει τον τελευταίο συλληφθέντα, δηλαδή τον γαμπρό του 39χρονου, να κρατάει ένα καλάσνικοφ και να πυροβολεί.

Είναι τραβηγμένο από κινητό τηλέφωνο, δείχνει τον συγκεκριμένο άντρα να κρατάει το καλάσνικοφ, να πυροβολεί κατά ριπάς προς το σημείο της συμπλοκής και στη συνέχεια το βίντεο τελειώνει απότομα. Έχει τραβηχτεί πολύ γρήγορα, είναι κουνημένο, ωστόσο διακρίνονται όλα αυτά πεντακάθαρα.

Είναι η πρώτη σύλληψη από την οικογένεια του 39χρονου δολοφονημένου και έρχεται λίγες ώρες μετά την παράδοση των τριών αδελφών από την αντίπαλη οικογένεια, που είχαν διαφύγει μετά το αιματοκύλισμα.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, από τη συνεχιζόμενη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ταυτοποιήθηκε ακόμη ένας 43χρονος ημεδαπός, ως εμπλεκόμενος στο ένοπλο περιστατικό σε οικισμό του Ηρακλείου Κρήτης, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό δύο ατόμων.

Σημειώνεται ότι, ο ανωτέρω συνελήφθη σήμερα καθώς σε υπαίθριο χώρο ιδιοκτησίας του βρέθηκε και κατασχέθηκε οπλισμός, φυσίγγια κ.α. αντικείμενα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ το προανακριτικό υλικό που αφορά τη συμμετοχή του και τον ρόλο του στο ένοπλο περιστατικό υποβλήθηκε στην ανακριτική Αρχή για τα περαιτέρω.

Προθεσμία για τη Δευτέρα

Προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα 10/11/2025 στις 11 το πρωί ζήτησαν και έλαβαν τα τρία αδέλφια ηλικίας 19, 27 και 29 ετών που κατηγορούνται για συμμετοχή στο μακελειό των Βοριζίων.

Οι ίδιοι δεν έχουν παραδεχτεί ότι πυροβόλησαν κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ενώ φέρονται να έχουν αφήσει υπονοούμενα για τους συγγενείς τους που νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, ότι εκείνοι άνοιξαν πυρ στο κέντρο του χωριού.

Στο Αστυνομικό Μέγαρο, όπου κρατούνται μετά την παράδοσή τους χθες τα τρία αδέλφια, έφτασε για τη διαδικασία Ανακριτής προκειμένου να αποφευχθεί η πιθανότητα να υπάρξει ένταση. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομια και η απολογία τους αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου.

Νωρίτερα, στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου οδηγήθηκε ο ανήλικος γιος του ιδιοκτήτη ξενοδοχείου, ο οποίος κατηγορείται ότι υπέθαλψε – κρύβοντας μια βραδιά- τον ένα από τους τρεις κατηγορούμενους που παραδόθηκαν χθες στις αστυνομικές αρχές.

Ο 17χρονος αφέθηκε ελεύθερος, ενώ του ορίστηκε δικάσιμος για τις 25 Φεβρουαρίου 2026, ενώ ο πατέρας του που συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, δικάστηκε με την αυτόφωρη διαδικασία και αφέθηκε επίσης ελεύθερος.

Αύριο Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλεύονται φρουρούμενοι, και οι άλλοι δυο κατηγορούμενοι για το μακελειό.