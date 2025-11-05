Βορίζια: Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βίντεο που δείχνει τον γαμπρό του 39χρονου να πυροβολεί την ώρα της συμπλοκής

Βέβαιοι είναι οι άντρες της ΕΛΑΣ για την εμπλοκή του 43χρονου γαμπρού του Φανούρη Καργάκη στο μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου, αφού φέρεται να είναι ο άνθρωπος που πυροβολούσε με καλάσνικοφ από ψηλό σημείο στο χωριό.

Ο γαμπρός του 39χρονου Φανούρη Καργάκη συνελήφθη από τις αρχές την Τετάρτη (05.11.2025) αφού έπειτα από μαρτυρίες που τον «έκαψαν», η ΕΛΑΣ εντόπισε σε κτήμα ιδιοκτησίας του, όπλα και φυσίγγια. Μάλιστα, σύμφωνα το Mega, η αστυνομία έχει πλέον στα χέρια της, βίντεο με τον 43χρονο, ο οποίος φαίνεται να πυροβολεί κατά την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου.

Σε μία σπηλιά, λίγα μόλις μέτρα από την Ιερά Μονή Αγίου Αντωνίου, έξω από τα Βορίζια, εντοπίστηκε μία καραμπίνα, ένα 9αρι όπλο αλλά και δεκάδες φυσίγγια που ήταν προσεκτικά κρυμμένα από τον γαμπρό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, που σκοτώθηκε το περασμένο Σάββατο. Η περιοχή αποκλείστηκε άμεσα, ενώ ειδικά συνεργεία συνέλλεξαν αποτυπώματα και DNA από τα όπλα και τους κάλυκες.

Ο άνδρας συνελήφθη για οπλοκατοχή αλλά και για ένοπλη συμμετοχή στο μακελειό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, η συμμετοχή του συγκεκριμένου άνδρα ήταν ενεργή στο μακελειό, ενώ παράλληλα, οι Αρχές ελέγχουν εάν είναι το πρόσωπο που πυροβόλησε την 56χρονη Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη.

Μάλιστα, πρόκειται για την πρώτη σύλληψη από την οικογένεια του 39χρονου δολοφονημένου η οποία σημειώθηκε μετά την παράδοση των τριών αδελφών από την οικογένεια των Φραγκιαδάκησων, που είχαν διαφύγει μετά το αιματοκύλισμα.