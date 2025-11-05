Λα Νίνια: Ποια χώρα αναμένεται να χτυπήσει το φαινόμενο από το τέλος του φθινοπώρου

Η Κίνα προετοιμάζεται για την έλευση του μετεωρολογικού φαινομένου «Λα Νίνια», το οποίο, σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις των μετεωρολόγων, θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα από τα τέλη του φθινοπώρου και θα διαρκέσει έως τις αρχές του 2026.

Όπως μετέδωσε η κρατική κινεζική τηλεόραση, οι βόρειες περιοχές της χώρας αναμένεται να δεχθούν υψηλότερα επίπεδα βροχοπτώσεων από τον μέσο όρο, ενώ ο νότος προβλέπεται να αντιμετωπίσει ξηρότερες συνθήκες. Οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει τη γεωργική παραγωγή, τα αποθέματα νερού και τις θερμοκρασίες σε ολόκληρη τη χώρα.

Το «Λα Νίνια» είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που χαρακτηρίζεται από τη μείωση της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων του Ειρηνικού Ωκεανού, προκαλώντας μεταβολές στα παγκόσμια καιρικά μοτίβα, με αυξημένες βροχοπτώσεις σε ορισμένες περιοχές και ξηρασία σε άλλες.