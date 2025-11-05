Google εναντίον Amazon: Η μάχη της τεχνητής νοημοσύνης για το «έξυπνο» σπίτι

Η Google, θυγατρική εταιρεία της Alphabet Inc., παρουσίασε την Τετάρτη μια νέα σειρά προϊόντων με την επωνυμία Nest, μόλις μία ημέρα, αφότου η Amazon.com Inc. διοργάνωσε τη δική της εκδήλωση παρουσίασης προϊόντων.

Οι δύο εταιρείες ανταγωνίζονται, πλέον, ανοιχτά για τον έλεγχο της αγοράς «smart home» μέσω τεχνητής νοημοσύνης.

Τα νέα προϊόντα της Google περιλαμβάνουν δύο κάμερες ασφαλείας, ένα κουδούνι πόρτας με κάμερα και ένα ηχείο που αναπαράγει ήχο σε όλες τις κατευθύνσεις. Οι τρεις νέες συσκευές με κάμερα, η Nest Cam Indoor τρίτης γενιάς με τιμή 100 δολάρια, η Nest Cam Outdoor δεύτερης γενιάς που κοστίζει 150 δολάρια και το Nest Doorbell τρίτης γενιάς με τιμή 180 δολάρια, είναι ήδη διαθέσιμες στην αγορά. Το νέο Google Home Speaker, αξίας 99 δολαρίων, αναμένεται να κυκλοφορήσει την άνοιξη του 2026.

Η καθυστέρηση στην κυκλοφορία του ηχείου, όπως προσπάθησε να δικαιολογήσει η Google, οφείλεται στην προτεραιότητα που δίνεται στους ήδη υπάρχοντες χρήστες. «Η κορυφαία μας προτεραιότητα είναι να φέρουμε το Gemini for Home σε πρώιμη πρόσβαση στα δεκάδες εκατομμύρια ηχεία και έξυπνες οθόνες που υπάρχουν ήδη στα σπίτια σας», ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Αντίθετα, η Amazon θα διαθέσει πολύ νωρίτερα τα νέα Echo speakers με το λογισμικό Alexa+, μέσα στον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο. Οι νέες κάμερες της Google διαθέτουν πλέον ανάλυση 2K, υψηλότερη από την προηγούμενη 1080p, και υποστηρίζουν HDR βίντεο, προσφέροντας πιο καθαρή εικόνα σε έντονους ή χαμηλούς φωτισμούς.

Επιπλέον, παρέχουν μεγαλύτερο οπτικό πεδίο. Οι Nest Cams διαθέτουν γωνία θέασης 152 μοιρών, ενώ το νέο Nest Doorbell προσφέρει διαγώνια προβολή 166 μοιρών, χρήσιμη για την ανίχνευση αντικειμένων, όπως πακέτα ή παραδόσεις φαγητού στο έδαφος. Η υψηλότερη ανάλυση επιτρέπει πιο ακριβές zoom και περικοπή βίντεο χωρίς αλλοίωση ποιότητας.

Κάθε κάμερα διαθέτει βελτιωμένη απόδοση σε χαμηλό φωτισμό, παραμένοντας σε λειτουργία έγχρωμης εικόνας για περισσότερο πριν μεταβεί σε υπέρυθρη νυχτερινή όραση. Από προεπιλογή, οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε έξι ώρες ιστορικού γεγονότων, που περιλαμβάνουν βίντεο 10 δευτερολέπτων από κάθε ενεργοποιημένη καταγραφή. Η συνδρομή Google Home Advanced επεκτείνει το ιστορικό σε 60 ημέρες καταγεγραμμένων γεγονότων και 10 ημέρες συνεχούς βιντεοσκόπησης 24/7.

Από την πλευρά της, η Ring της Amazon παρουσίασε αντίστοιχα νέα μοντέλα με 4K καταγραφή, ωστόσο η Google υποστηρίζει ότι η ανάλυση 2K προσφέρει την ιδανική ισορροπία ανάμεσα σε ποιότητα και εύρος ζώνης. Το κύριο βάρος της νέας σειράς δίνεται στο Gemini for Home, την εξελιγμένη πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης που αντικαθιστά σταδιακά τον Google Assistant και θα αποτελέσει τον πυρήνα των έξυπνων συσκευών του οικοσυστήματος της εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτής της μετάβασης, η εφαρμογή Google Home για Android και iOS έχει ανασχεδιαστεί πλήρως, ώστε να είναι πιο γρήγορη, πιο αξιόπιστη και με 80% λιγότερα κρασαρίσματα, σύμφωνα με τη Google. Αυτή η ανανεωμένη εφαρμογή βασίζεται σε μια διεπαφή τριών καρτελών, με τρεις ειδικές ενότητες:

Home: Προσφέρει μια συνολική εικόνα όλων των συνδεδεμένων συσκευών

Activity: Συγκεντρώνει κάθε ενέργεια ή ειδοποίηση του σπιτιού

Automations: O χρήστης μπορεί να δημιουργεί ή να επεξεργάζεται αυτοματισμούς, όπως το άνοιγμα ή κλείσιμο φωτισμού και συσκευών.

Μια νέα λειτουργία με τίτλο «Ask Home» ενσωματώνεται σε όλη την εφαρμογή, λειτουργώντας ως κέντρο φυσικής γλώσσας για εντολές. Ο χρήστης μπορεί να ελέγχει τον φωτισμό, τη θερμοκρασία, τα ηλεκτρικά ρολά ή τις κάμερες με πιο εύκολο και φυσικό τρόπο, σαν συζήτηση. Το Gemini μπορεί, επίσης να διαχειρίζεται εντολές με εξαιρέσεις, όπως «κλείσε όλα τα φώτα εκτός από αυτά στο υπνοδωμάτιο».

Η νέα εφαρμογή είναι, ήδη, διαθέσιμη σε ορισμένες χώρες και θα επεκταθεί σταδιακά μέσα στους επόμενους μήνες. Η νέα λειτουργία διατίθεται αρχικά σε χρήστες στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ιρλανδία, στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα διάθεσης, οι βασικές δυνατότητες της εφαρμογής θα ενεργοποιηθούν μέσα στον Οκτώβριο του 2025 σε επιλεγμένες χώρες, ενώ αργότερα τον ίδιο μήνα θα προστεθούν επιπλέον περιοχές. Στις αρχές του 2026 προβλέπεται περαιτέρω επέκταση, με την πλήρη διάθεση της πλατφόρμας να προγραμματίζεται για την άνοιξη του ίδιου έτους.

Η ενημέρωση πραγματοποιείται μέσω της τελευταίας έκδοσης της εφαρμογής Google Home για Android και iOS. Με την πλατφόρμα Gemini for Home, η Google στοχεύει να κάνει την εμπειρία του έξυπνου σπιτιού πιο φυσική, απλή και εξατομικευμένη, φέρνοντας την τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή ζωή εκατομμυρίων χρηστών παγκοσμίως.

Τέλος στις ατελείωτες ειδοποιήσεις

Οι ειδοποιήσεις από τις κάμερες είναι πλέον πιο «έξυπνες» και λεπτομερείς, παρέχοντας σαφή περιγραφή του γεγονότος που καταγράφηκε. Για όσους δεν θέλουν συνεχείς ειδοποιήσεις, η λειτουργία Home Brief συνοψίζει πολλαπλά γεγονότα σε ένα ενημερωτικό στιγμιότυπο. Ο χρήστης μπορεί ακόμη να ρωτήσει «τι συνέβη με το βάζο;» και το Gemini θα εντοπίσει το σχετικό βίντεο.

Οι πιο προχωρημένες δυνατότητες απαιτούν συνδρομή Google Home Advanced, η οποία κοστίζει 20 δολάρια τον μήνα ή 200 δολάρια τον χρόνο. Υπάρχει και πιο οικονομικό πακέτο, στα 10 δολάρια μηνιαίως, ή 100 δολάρια ετησίως, που προσφέρει 30 ημέρες ιστορικού, έξυπνες ειδοποιήσεις και πρόσβαση στο Gemini Live, αλλά χωρίς κάποιες από τις πιο πρόσφατες δυνατότητες.

Το Gemini Live θα είναι διαθέσιμο σε ηχεία και έξυπνες οθόνες, επιτρέποντας εκτεταμένες συνομιλίες με το chatbot της Google. Η ενεργοποίηση γίνεται με τη φράση «Hey Google, let’s chat». Όπως και σε άλλες πλατφόρμες όπου είναι διαθέσιμο το Gemini, ο χρήστης μπορεί να συμμετέχει σε ελεύθερες συζητήσεις, να οργανώνει ταξίδια, να ζητά συνταγές με τα διαθέσιμα υλικά ή ακόμη να ακούει ιστορίες που δημιουργεί το chatbot

Θα είναι συμβατό με παλαιότερες εκδόσεις;

Η Google θα διαθέσει το Gemini for Home και σε παλαιότερες συσκευές που κυκλοφόρησαν έως και πριν από μία δεκαετία. Ακόμη και ηχητικά μοντέλα που έχουν αποσυρθεί, όπως το Google Home Max του 2017, θα λάβουν ενημέρωση συμβατότητας. Αρχικά, η ενεργοποίηση θα γίνεται προαιρετικά, ακολουθώντας το ίδιο μοντέλο με την κυκλοφορία του Alexa+ της Amazon νωρίτερα φέτος. Το πιλοτικό πρόγραμμα θα ξεκινήσει τέλη Οκτωβρίου, με τα έξυπνα ηχεία και τις οθόνες να αποτελούν την πρώτη ομάδα συσκευών που θα ενταχθεί στη δοκιμαστική φάση.