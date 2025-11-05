Πάτρα: Συνελήφθη 45χρονος στο Δικαστικό Μέγαρο με κρυφό μαχαίρι- κάρτα

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης (5/11) στο Δικαστικό Μέγαρο Πάτρας, όταν υπάλληλος της Δικαστικής Αστυνομίας εντόπισε στην κατοχή 45χρονου ένα ύποπτο αντικείμενο που έμοιαζε με πιστωτική κάρτα.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε πως επρόκειτο για ειδικά διαμορφωμένο αντικείμενο, το οποίο έκρυβε στο εσωτερικό του αναδιπλούμενη μεταλλική λάμα μήκους έξι εκατοστών, με συνολικό μήκος δεκατεσσάρων εκατοστών.

Ο άνδρας συνελήφθη επί τόπου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων. Ο 45χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πατρών.