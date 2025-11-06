Βόνιτσα: Διασωληνωμένος εργαζόμενος στην καθαριότητα

Σοβαρός τραυματισμός εργαζόμενου στην καθαριότητα του δήμου Ακτίου – Βόνιτσας σημειώθηκε σήμερα το πρωί (6/11) κατά τη διάρκεια της εργασίας του.

Ο 47χρονος που εργάζεται ως συμβασιούχος συνοδός απορριμματοφόρου, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες έπεσε από το όχημα και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι του.

Σύμφωνα με το agriniopress.gr αρχικά μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Βόνιτσας και από εκεί στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας, όπου υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων.

Εν συνεχεία διασωληνώθηκε και διακομίσθηκε στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων.

«Ο συνάδελφος διακομίσθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας. Μετά από τις απαραίτητες εξετάσεις που έγιναν κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε άλλο νοσοκομείο», αναφέρει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Αιτωλοακαρνανίας Βαγγέλης Νταραντούμης στα κοινωνικά δίκτυα.

Σημειώνεται πως στο πλευρό του έχουν σπεύσει συγγενικά πρόσωπα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας καθώς και ο πρόεδρος του συλλόγου εργαζομένων του δήμου Ακτίου – Βόνιτσας οι οποίοι και ενημερώθηκαν για την κρισιμότητα της κατάστασης.

Η ανακοίνωση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ Αιτωλοακαρνανίας:

«Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη (6/11) στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένας συμβασιούχος συνοδός απορριμματοφόρου έπεσε από το σκαλοπάτι και χτύπησε στο κεφάλι.

Ο συνάδελφος διακομίσθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκάδας.

Μετά από τις απαραίτητες εξετάσεις που έγιναν κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του σε άλλο νοσοκομείο.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Ν. Αιτ/νίας εύχεται περαστικά και γρήγορη ανάρρωση στο συνάδελφο».