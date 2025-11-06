Θλίψη στην Πάτρα για τον θάνατο της δικηγόρου Τέτης Τζαμαλούκα

Βαθιά θλίψη προκάλεσε στην Πάτρα η είδηση του θανάτου της δικηγόρου Τέτης Τζαμαλούκα, η οποία «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 61 ετών, ύστερα από μάχη με ασθένεια που έδινε το τελευταίο διάστημα.

Η Τέτη Τζαμαλούκα υπήρξε μάχιμη δικηγόρος, με έντονη κοινωνική και πολιτική δράση, ενώ είχε θέσει υποψηφιότητα με το ΚΚΕ στις εκλογές.

Ήταν ιδιαίτερα αγαπητή στην τοπική κοινωνία και χαίρονταν τον σεβασμό των συναδέλφων της στον νομικό κόσμο της Πάτρας, ο οποίος θρηνεί ένα ακόμη μέλος του μετά τον πρόσφατο χαμό του Σπύρου Σοβαρτζιώτη.

Ήταν κόρη του αείμνηστου δικηγόρου Βασίλη Τζαμαλούκα και της Πηνελόπης Τζαμαλούκα, ενώ αδελφός της είναι ο δικηγόρος Θεόδωρος Τζαμαλούκας. Αφήνει πίσω της έναν γιο, που υπήρξε το μεγαλύτερο στήριγμά της.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, στις 12:30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα.