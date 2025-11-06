Back to Top
Τραγικό τέλος για τον 21χρονο Γρηγόρη που είχε εξαφανιστεί τον Ιούνιο στην Αθήνα

Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Τραγικό φινάλε στην αναζήτηση του Γρηγόρη Πανόπουλου, 21 ετών, όπως γνωστοποίησε το «Χαμόγελο του Παιδιού» με ανακοίνωσή του αργά χθες το βράδυ.

Ο νεαρός άνδρας αγνοείτο εδώ και πέντε μήνες, όταν και εξαφανίστηκε στην Αθήνα.

Ο 21χρονος Γρηγόρης Πανόπουλος είχε εξαφανιστεί στις 11 Ιουνίου από την Αθήνα και το «Χαμόγελο του Παιδιού» είχε ενημερωθεί σχετικά και είχε προχωρήσει στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του νεαρού στις 11 Ιουλίου, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, καθώς συνέτρεχαν λόγοι, οι οποίοι έθεταν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Έπειτα από πέντε μήνες, αργά το βράδυ της Τετάρτης, το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την τραγική κατάληξη της αναζήτησης, καθώς ο Γρηγόρης Πανόπουλος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πολίτη, ο οποίος ενημέρωσε τις Αστυνομικές Αρχές και ακολούθως διαπιστώθηκε ο θάνατος του 21χρονου από το νοσοκομείο.

«To Χαμόγελο του Παιδιού» εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια του Γρηγόρη Πανόπουλου και θα βρίσκεται δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν.

