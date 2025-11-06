Πάτρα: Μαθητές, φοιτητές, γονείς και εκπαιδευτικοί στους δρόμους σήμερα σε πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο

Μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο πραγματοποιείται σήμερα, Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, στις 10:30 το πρωί, στην πλατεία Γεωργίου στην Πάτρα, με τη συμμετοχή μαθητών, φοιτητών, γονέων και εκπαιδευτικών.

Αντίστοιχες συγκεντρώσεις έχουν προγραμματιστεί στο Αγρίνιο (11:00 π.μ.) και στον Πύργο (11:00 π.μ.).

Οι συμμετέχοντες ενώνουν τη φωνή τους ενάντια στα χρόνια προβλήματα της δημόσιας εκπαίδευσης, διεκδικώντας μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών, σύγχρονα και ασφαλή σχολεία, αξιοπρεπείς μισθούς και ίση πρόσβαση στη μόρφωση για όλα τα παιδιά.

Τα αιτήματα των εκπαιδευτικών

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας στηρίζει το συλλαλητήριο, καλώντας τα μέλη του να συμμετάσχουν μαζικά:

«Βγαίνουμε ξανά στους δρόμους μαζί με τους μαθητές μας, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε σύγχρονο μάθημα όταν υπάρχουν δεκάδες κενά, ακατάλληλα σχολεία και μαθητές εξαντλημένοι από την πίεση και την ανασφάλεια», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Οι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν τους χαμηλούς μισθούς, τις ελαστικές μορφές εργασίας, την υποχρηματοδότηση της παιδείας, αλλά και το γεγονός ότι «η μόρφωση τείνει να γίνει προνόμιο για λίγους». Αντιτίθενται στις πολιτικές που προωθούν «σχολεία πολλών ταχυτήτων» και ζητούν «ουσιαστική επένδυση στη δημόσια εκπαίδευση και όχι περικοπές».

Η φωνή των γονέων

Η Ένωση Γονέων Πάτρας σε ανακοίνωσή της τονίζει πως η φετινή σχολική χρονιά είναι «η χειρότερη των τελευταίων ετών», επισημαίνοντας τα κενά σε εκπαιδευτικούς, τις ελλείψεις σε υποδομές και τις παλιές σχολικές εγκαταστάσεις που παραμένουν χωρίς ουσιαστική συντήρηση.

Οι γονείς ζητούν:

Μαζικούς διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών

Πρόγραμμα ανέγερσης νέων σχολικών κτιρίων

Καθολική εφαρμογή σχολικών γευμάτων

Μείωση μαθητών ανά τάξη (15 στο Νηπιαγωγείο – 20 στις υπόλοιπες βαθμίδες)

Παρουσία ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών σε κάθε σχολείο

Δημόσιο και δωρεάν σύστημα μεταφοράς μαθητών

Στο πλευρό τους και η Ομοσπονδία Ενώσεων Γονέων Δυτικής Ελλάδας

Ανάλογο κάλεσμα απευθύνει και η Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δυτικής Ελλάδας, που τονίζει πως η εκπαίδευση «δεν μπορεί να παραμένει ο φτωχός συγγενής του κρατικού προϋπολογισμού».

Η Ομοσπονδία ζητά από την κυβέρνηση διάλογο και όχι καταστολή, τονίζοντας ότι «οι γονείς, οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα καλύτερο δημόσιο σχολείο»